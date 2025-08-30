有片｜4名蒙面青年洗劫無人超市　不顧廣播警告「把東西放回去」

8月29日，一條「4名青年凌晨闖入無人超市偷盜」的影片在全網熱傳。8月30日，內媒記者覈實到，此事實際發生在遼寧營口鮁魚圈區(營口經濟技術開發區)，當地警方已介入調查。



CCTV監控畫面顯示時間為8月28日凌晨4時許，有4名青年先後闖入一家無人超市，該無人超市的客服只能透過廣播不斷大喊「您好，東西請放回去！我報警了！把東西放回去！」，但他們並未停下動作。



他們有人用衣服蒙住頭，有人則戴口罩，劫走大把大把拿走貨架上的煙、檳榔以及零食，用籃子裝走，整個偷盜過程不到一分鐘。



4名蒙面青年凌晨闖入無人超市偷盜。（影片截圖）

4名蒙面青年凌晨闖入無人超市偷盜。（影片截圖）

+ 1

8月29日下午，記者聯繫上影片發布者，並瞭解到由於其IP在湖南，不少影片轉載者均稱事發地在湖南，實際上此事發生於遼寧營口鮁魚圈區(營口經濟技術開發區)一家無人超市。該超市是其公司旗下的，當時值班客服通過監控看到，做了警告但沒能制止，公司已報警。

8月30日，超市工作人員證實，該影片中發生的事在他們店，「是我們超市被偷，已經報警了。隨後，記者致電紅海公安派出所，接聽電話工作人員證實，此事發生在他們轄區，正在辦理中，其他情況不便透露。