63歲男從比利時出發騎行4個月至上海 鼓勵患癌妻與病魔抗爭
撰文：許祺安
出版：更新：
內媒《澎湃新聞》報道，比利時一名63歲男子克勞德・布魯爾（Claude Brouir）從比利時布魯塞爾出發，騎行橫跨12000km的距離，歷時4個多月，終於在8月30日抵達上海與家人見面。
據報道，今年4月，布魯爾從布魯塞爾城市文化地標五十周年紀念公園出發，騎着太陽能助力車開啟跨國騎行，歷經4個月終於抵達上海。布魯爾的兒子在上海找到了理想的工作，還打算在這裏長期生活，這也是他選擇騎行至上海的原因之一。
據介紹，布魯爾2018年第一次組裝了太陽能助力自行車並騎行了5000km，當時他正在接受癌症治療，騎行對他而言不僅是對體能的極限挑戰，更是對意志的磨鍊。
此後，他的妻子同樣被診斷出癌症，恢復情況不如他理想。因此，布魯爾希望通過這次「騎向上海」之旅，鼓勵妻子以及更多人與病魔抗爭。這趟騎行之旅既是倡導綠色旅行，也將為癌症研究籌集公益資金。
