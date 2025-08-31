寧波女誤將價值超10萬婚戒扔掉　6名衛工5噸垃圾中尋獲拒酬謝

內媒《寧波晚報》報道， 8月28日，浙江寧波一名女子誤將婚戒倒入垃圾桶，6名環衛工人一點點翻找，終於在5噸垃圾中尋獲，還拒絕了女子的酬謝，環衛中轉站站長表示：「其實我們沒做什麼特別的，就是盡了本分。」



6名環衛工人蹲在地上一點點翻找。（寧波晚報）

8月28日傍晚，浙江寧波慈谿市三北環衛中轉站站長華柏萬接到消息，指附近一屋苑業主誤將婚戒倒入垃圾桶，這枚對業主而言「有創業記憶、有人生意義」的戒指價值超十萬元（人民幣，下同）。

華柏萬介紹，業主所在屋苑的垃圾3點半剛運到中轉站，當天6點即將出發前往堆着幾十萬噸垃圾焚燒站。華柏萬當即趕回站里，第一時間叫停了即將發車的壓縮轉運車，又很快召集了5名環衛工人，還特意等業主和家屬到場確認。業主表示，丟失的是她和老公創業成功後買的婚戒，對她來說比錢更重要。

6名環衛工人蹲在地上一點點翻找，華柏萬表示，垃圾數量龐大，有近5噸，但業主言辭真切，再說又是婚戒，所以他們願意試試。好在垃圾是3點半剛運送到站里，還堆在液壓機頭部實際搜尋範圍比預想中小，30多分鐘後，一名工人突然喊道：「找到了！」

戒指被尋獲。（寧波晚報）

業主表示要給員工酬謝遭到拒絕，華柏萬稱：「我們是環衛工，能幫居民解決困難是應該的。」後來業主又提出請大家吃點夜宵，幾人才答應。

次日一早，業主又委託小區物業將一面錦旗送到了環衛中轉站，華柏萬說：「其實我們沒做什麼特別的，就是盡了本分。」