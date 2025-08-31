四川18歲女考入醫學院　未開學因車禍離世　親屬：其母悲痛不已

四川涼山18歲農村少女杜彬洋，今年高考被川北醫學院錄取，但她還未等到開學，在上月就因車禍不幸離世。



《紅星新聞》報道，據親屬介紹，杜彬洋在家中排行第二，有一個姐姐和一個弟弟，父親以駕駛大貨車為生，家中有時會做水果生意補貼家用。杜彬洋是三姐弟中學習最出色，從小到大成績一直名列前茅，平時懂事聽話。

今年高考，杜彬洋不負眾望成功被川北醫學院的康復物理治療專業錄取，但她還沒等到錄取通知書送達，就遇上交通意外離世。

杜彬洋高考被川北醫學院錄取，卻因車禍不幸離世。（紅星新聞）

該親屬回憶，事發當日杜彬洋騎電動單車去取快遞，途中發生交通事故。由於傷勢過重，她先被送往西昌的醫院救治，隨後又轉至成都治療，惜仍未能救回一命，「我們去送了她最後一程，看著好好的孩子就這麽沒了，心裏都揪得慌。這麽努力上進的孩子，實在太讓人惋惜了」。

該親屬提到，杜彬洋離世後，家人以她弟弟的名義為其立碑，家人一直深陷悲痛中，「她媽媽受打擊嚴重，不僅飯吃不下，整個人的精神狀態都大不如前，完全像變了一個人」。

杜彬洋曾獲得2020-2021學年統考一等獎。（紅星新聞）

杜彬洋離世後，其母在社交平台多次發文悼念女兒，「丫頭！你已成功了，可惜你看不到了。你在那邊還好嗎？媽媽好想你！」、「我的女兒，媽媽再也見不到你了……」

其母發布的照片顯示，杜彬洋被川北醫學院錄取，具體為本科批次B段、物理類，專業為康復物理治療，錄取時間為7月28日。她還發布多張照片，其中一張墓碑照上刻有「胞姐杜彬洋之墓」；另有一張是杜彬洋生日留影，家中牆上貼滿獎狀，其中一張顯示杜彬洋曾在2020-2021學年統考中榮獲一等獎。