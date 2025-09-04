中國閱兵｜8萬和平鴿放飛最快3分鐘到家　市民救迷路鴿盼平安回家

9月3日上午，北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會和閱兵式，8萬羽和平鴿在天安門廣場放飛。

本次閱兵放飛的和平鴿，全部來自北京市的信鴿協會會員，有和平鴿在放飛後3分鐘已回到家，但也有少數迷路鴿暫住市民家中。



《新華社》報道，北京市信鴿協會秘書長孫鵬介紹，8萬羽和平鴿全部來自北京市的信鴿協會會員，9月2日下午，信鴿會員帶著和平鴿分別從東城、西城、豐台、房山等10個區出發，到各區收鴿地點集結交鴿。

區信鴿協會逐羽檢查，並將所有和平鴿集中安置在12輛放飛車中。和平鴿籠車設有水槽、通風機等，放飛員適時為和平鴿補充水分。

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會現場放飛鴿子。 （新華社）

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會現場放飛和平鴿。（新華社）

孫鵬介紹，和平鴿在飛行中遇到障礙物會調頭，利用此特點，和平鴿可以在廣場上空形成盤旋狀態。若鴿籠車搭載的是來自通州的和平鴿，車就會被放在廣場西側，當和平鴿出籠朝東飛時，遇到朝西飛的和平鴿就會調頭，所有和平鴿就會在空中形成盤旋效果。

和平鴿放飛，家住北京東城區的鴿友王玉林表示，鴿子用時僅3分鐘就到家。約15分鐘後，位於北京石景山區的鴿戶王啟來也盼來了自己的鴿子。不過也有網民偶遇疑似迷路的信鴿，不少人都在社交平台留下腳環編號，讓鴿友盡快聯繫，也有人稱是信鴿飛得太累，只要讓牠休息好、餵食粟米粒和清水，牠便會恢復體力再起行。

北京信鴿協會工作人員稱，估計鴿子被放在籠中的時間有點長，再加上是上午放飛，氣溫稍微有點熱，鴿子可能會因此脫水或有應激反應，「等牠恢復好了就行了，給點水就可以，最多兩天牠自己就能飛了」。

有網民偶遇疑似迷路的信鴿。（小紅書）

不少人都在社交平台留下腳環編號，讓鴿友盡快聯繫。（小紅書）

《上游新聞》報道，鴿友楊先生養鴿已有10年，他表示，今年有40隻鴿參與閱兵，天安門距離其家25公里，最快的一隻鴿在放飛後，僅20分鐘後便飛回家，下午6時許，所有鴿子全部回家，「回歸率100%」。他又稱不擔心鴿子會丟失，「信鴿有磁場，一般不會丟」。

天津市北辰區的鴿友劉先生介紹，其飼養的鴿子前天從天津市集合點出發到北京一起放飛，中午12時14分第一羽歸巢。他表示，此次整個天津市有3000多羽鴿子參與閱兵，賽鴿最遠能飛到1000公里，即使天津距離北京最遠100多公里，鴿也能飛回家。

劉先生稱，自己養鴿10年，「說白了跟自己孩子是一樣的」，也擔心牠們飛不回來，但參與閱兵是一種榮譽，便決定參加。閱兵時他在家中邊看直播邊等鴿子，一小時後第一羽鴿子歸巢，「天氣很熱，都張著嘴巴」。

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會現場放飛鴿子。（新華社）

值得一提的是，參與本次閱兵的和平鴿其實也有工資。所謂「工資」，其實是政府通過北京市信鴿協會統一發放給鴿主的補貼，每隻鴿有15元補貼，主要用於補償鴿主在前期訓練、運輸、檢疫等方面的成本。

除了經濟補貼，每隻參與閱兵的鴿還會佩戴專屬編號的腳環，部分腳環含有二維碼，猶如「榮譽身份證」，記錄著參與盛典的經歷。鴿主會獲得紙質表彰證書，會員證上也會加蓋紀念章。