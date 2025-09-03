中國閱兵·圖輯｜比外媒更有人味！新華社出圖獲讚「國字號站姐」

9月3日，上午9時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式在北京天安門舉行。作為國家級新聞通訊社，《新華社》拍攝的現場圖因飽含莊嚴肅穆、人文溫情，獲民眾大量轉發，甚至登上微博熱搜第一，有網民將新華社稱為「國字號站姐」。



+ 2

新華社拍攝的受閱官兵圖，不僅展現了軍人們的英姿颯爽，亦展現出準備期間官兵輕鬆活潑的一面，有網民用明星粉絲應援站的組織者形容新華社，稱其是「真站姐」，拍出了中國軍人的美麗帥氣的一面，「一個個男帥女美都是我們國家門面啊！」

+ 36

+ 3

「新華社出圖」登上微博第一。

「新華社出圖」登上微博熱搜。

此外，新華社亦用老兵觀禮照、孩童手指戰機的歡呼瞬間，以及和平鴿掠過國徽，彩色氣球在天安門放飛的照片，詮釋閱兵式上的人文溫度，展現「中國式浪漫」，引發民眾共鳴。網民讚稱「頂級審美」，並表示「色彩明艷積極向上」，相比外媒圖片「更有人味」。

「莊嚴，熱烈，浪漫，夢幻！我都詞窮了」

「有帝國的尊嚴，有戰士的鮮活，新華社這次完勝法新社」

「我們有自己的偉大攝影師」

「往年大家都等著看法新社「濾鏡」下的閱兵照片，今年的9.3閱兵單論照片新華社贏麻了」

「太會拍了每一張都可以做壁紙的程度」

「帶著感情才能拍出來的，老兵系列、祈年殿系列已經換上壁紙」



+ 30