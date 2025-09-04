原少林寺住持釋永信被查　河南省佛協：樹立「國大於教」觀念

河南省佛教協會今（4）日發文〈守法遵規，正心持戒，維護禪宗祖庭清淨莊嚴〉，對前少林寺住持釋永信行為予以嚴厲譴責。協會指出，釋永信「目無國法、罔顧教規，六根不淨、追名逐利，肆意妄為、屢破底線，背棄了正信正行的沙門傳統，枉費了廣大僧眾的追隨信任，辜負了黨和政府的培養重託」。



協會強調，釋永信所作所為「性質惡劣、影響極壞，不僅葬送了個人的法身慧命、傷害了僧眾的淳樸信仰，而且侵蝕了佛教的健康肌體、影響了河南省的良好形象」。目前，釋永信已被撤銷少林寺住持職務，並被註銷教職人員備案和戒牒。

少林寺管理處早於7月27日發布情況通報，指少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，涉及挪用侵佔項目資金及寺院資產；同時嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正接受多部門聯合調查。

河南省佛教協會表示，將堅決擁護並支持對釋永信的依法依規嚴肅處理，帶領全省佛教界深刻反思，並持續推進「堅持中國化、同心正道行」教育活動，要求教職人員「像愛護眼睛一樣守護戒律」，強化從嚴治教和監督機制，做到「一處犯戒，處處受限」，形成震懾效果。

協會並指出，將教育引導僧眾牢固樹立「國大於教、國法大於教規、教民首先是公民」的正確認知，增強法治意識，全面落實《宗教事務條例》，推動佛教活動規範化、法治化。

2016年03月04日，河南嵩山少林寺方丈釋永信，出席全國兩會。（視覺中國）

同時，河南省佛教協會回顧少林寺作為禪宗祖庭的歷史地位，強調要「深學篤行習近平總書記關於宗教工作的重要論述」，推動佛教中國化進程，全面重塑少林寺管理體制和運行機制，力圖成為弘揚禪宗文化、傳承中華優秀傳統文化及守護世界文化遺產的表率。

據公開資料顯示，釋永信俗名劉應成，1965年出生於安徽省潁上縣，自1999年起擔任少林寺第三十代方丈。

在釋永信官宣被查後，中國佛教協會已於7月28日發公告，註銷其戒牒；並於8月7日發文〈堅持以戒為師 推動我國佛教健康傳承〉，強調「堅決擁護和支持有關部門對釋永信的依法查處」，並要求佛教界從中汲取教訓，推進全面從嚴治教。