武漢大學開學典禮白椅貼紅圈似日本國旗惹議　網民批：沒政治敏感

9月5日，武漢大學研究生開學典禮在卓爾體育館舉行，為配合現場空拍排字「WHU」（武漢大學英文縮寫）和「1893」（建校年份），工作人員在部分白色座椅靠背中央粘貼紅色圓形標籤，用於引導穿紅色文化衫的學生就座，以便從高空視角呈現整體圖案，卻被不少網民批評像典禮現場擺滿日本國旗，引發爭議。



值得關注的是，9月3日，中國政府在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，9月5日官方活動才告一段落，現場的椅子也正在拆除，許多網民批評武漢大學缺乏政治敏感，事件更衝上微博熱搜。



武漢大學研究生開學典禮的椅子標籤被指像日本國旗。（網絡圖片）

據了解，椅子的標誌是為了為配合現場空拍排字「WHU」（武漢大學英文縮寫）和「1893」（建校年份）。（微博）

據了解，武漢大學校方解釋稱，此舉僅為功能性標記，往年類似操作未被質疑。但許多網民則認為武漢大學缺乏政治敏感，加上此前爆發的武漢大學圖書館性騷擾事件爭議，再次讓武漢大學站到了風口浪尖上。

網民點睇：

我傾向不是故意的，不過實在是有點不講究了。

如果需要做標籤，做什麼標籤不好，非得白椅貼個紅圓…敏感度太低了，就沒人覺得不對勁嗎？ ​

貼一條紅膠帶呢，又省事兒又沒爭議。很難不認為是故意為之。

一萬種方案它偏偏選了一個日本旗。

