北京杜莎夫人蠟像館突停業　內媒實探：客流量下滑或是主因

周四（4日），北京杜莎夫人蠟像館發布公告，宣佈位於前門大街18號的展館將於2025年10月1日起永久關閉。閉館後，多數名人蠟像將轉移至中國其他杜莎夫人蠟像館繼續展出，少數蠟像將妥善保存「榮休」。周五（5日），內媒實地探訪該館，發現客流量顯著下降，或是閉館背後的主要原因。



據《紅星新聞》報道，當日中午，記者在前門大街觀察到，雖然周邊遊人絡繹不絕，但蠟像館門前僅有少數遊客駐足觀看櫥窗內的蠟像，真正入館參觀者寥寥。記者觀察半小時內，僅兩名遊客進入館內，短暫停留後離開。在出口處，記者採訪了三位剛參觀完的遊客，他們評價蠟像館「還不錯」，其中兩人為臨時起意參觀，另一人則將其列入北京旅遊計劃。

館內成龍像。（紅星新聞）

館內工作人員向記者確認，蠟像館將於10月1日正式閉館，館內蠟像將運往其他城市的分館展出。官方公告稱，閉館原因為「租約到期及品牌戰略調整」。然而，記者從知情人士處獲悉，客流量大幅下滑是更直接的因素。據悉，該館目前日均客流僅約100人，較巔峰時期春節假期日均5000餘人的客流下降近50倍，今年春節僅接待約400人，差距顯著。

知情人士透露，閉館原因複雜，除租約到期外，客流銳減帶來的經營壓力尤為明顯。隨著年輕人消費需求多樣化，蠟像館吸引力下降，且多年來經營模式缺乏創新，未能推出針對性的特色營銷。記者通過館內員工向杜莎夫人官方提出採訪，詢問閉館詳情及是否舉辦紀念活動，但截至發稿未獲回應。

館內柯德莉‧夏萍像。（紅星新聞）

公開資料顯示，杜莎夫人蠟像館創立於1835年的英國倫敦，以精湛的蠟像製作工藝聞名，還原政治、娛樂、體育、時尚等領域的名人形象，展館遍佈倫敦、紐約、上海等地。北京杜莎夫人蠟像館於2014年開業，展出費翔、張頌文、鄧超、周深、趙麗穎等明星蠟像，以及李娜、姚明、碧咸、高比·拜仁等「體育巨星」主題蠟像。