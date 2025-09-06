誤將劇毒眼鏡王蛇當無毒蛇　男子掛頸把玩任其鑽褲　拍片被咬身亡

貴州一名男子誤將劇毒的眼鏡王蛇認作無毒的烏梢蛇，不僅徒手把玩、將蛇掛上頸部，甚至任其鑽入褲中，最終導致被蛇咬傷，不幸身亡。



據《紅星新聞》報道，事發於貴州黔西南州貞豐縣沙坪鎮大寨村。網傳影片顯示，該名男子手中拿着大蛇把玩，大蛇在他手中掙扎，還鑽進其褲中，男子一邊抽煙一邊玩蛇，還將蛇掛上頸部。一旁還有人拍攝影片，眾人均未意識到危險。

「那個男的是我們隔壁村的，被眼鏡王蛇咬傷死亡了。」知情者介紹，因外形相似，該男子誤將劇毒的眼鏡王蛇認作無毒的烏梢蛇，而放鬆警惕。男子試圖用手挑逗，不料突然遭蛇攻擊咬傷。盡管隨後被緊急送院，但因毒性發作過快，最終未能挽回生命。

當地村幹部說，事發於周二（9月2日），死者50歲左右，當天死者哥哥在收割稻穀時抓到一條蛇，隨即電話通知死者帶口袋來裝蛇。但對於具體被咬的部位，其表示不清楚。

男子將蛇掛上頸部把玩。（紅星新聞）

眼鏡王蛇屬於致命毒蛇。（網上圖片）

事後證實，該蛇實為有劇毒的眼鏡王蛇，已被打死。

針對這一悲劇，蛇類科普博主「青峰俠阿朱」表示，烏梢蛇與眼鏡王蛇在外形上雖有一定相似性，但仍存在明顯區別，「烏梢和水律蛇都是頭頸部比中間段要小、要細；而眼鏡王蛇的頭頸部比較扁、寬，頭部鱗片較大。其頸部下方鱗片呈白色，與其他部分黑色底色形成對比。」

亦有專業人士提醒，非專業人員切勿輕易接近或觸摸野外蛇類，無論其是否有毒都應保持安全距離。如不幸被咬，應盡量記住蛇的外形特徵，並立即就送院，為救治爭取時間。