深圳灣公園驚現「腳踝粗」蟒蛇　消防員艱難抓捕多次脫手終落網

近期，有市民在社交平台發文稱，深圳灣公園的紅樹林海灘附近有蟒蛇出現，目測有有腳踝粗細，已報消防抓捕處理。



據《深圳新聞網》報道，8月22日23點18分，深圳灣小型消防站接到市民電話稱深圳灣公園有蟒蛇出現，隨後出動1車5人偵察搜救單元，於23點27分到達現場處置。因蟒蛇出現的位置在海岸邊石頭堆處，地形覆雜光線不佳，使用照明燈搜尋了15到20分鐘後找到，在抓捕過程中，因蟒蛇激烈掙扎，導致消防員多次脫手，最終成功抓捕。

深圳灣公園管理處工作人員表示，公園里的草叢邊已設立了警示牌，提醒市民如果看到蛇不要主動上前招惹。

除這一次外，有很多網民都曾在社交媒體上發文稱，在深圳灣公園看到過蛇。從貼文來看，不僅有蟒蛇，還有小花蛇。需提醒市民遊客，近期天氣炎熱，正是蛇類活動最為頻繁的時候，在公園遊玩時，還需按遊覽路線遊玩，不深入草叢，不攀爬樹枝，不進入未開放區域。

若進入草叢或林區，還需穿好長袖長褲衣物、戴帽子，防止蛇碰到脖子而咬人。此外，盡量不要進入草叢深處，如果一定要穿過草叢，可以拿一個小木棍，採用「打草驚蛇」的辦法，邊打邊通過。若發現蛇，不要盲目驅趕，保持安靜，繞道而行；硫磺軟膏亦可幫助驅蛇。若不幸被咬傷，需盡快撥打急救電話，第一時間前往醫院治療。