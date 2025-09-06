「最快女護士」張水華馬拉松奪冠後哭訴要調休惹議　網民反應兩極

2025年8月31日哈爾濱馬拉松，本職為護士張水華以2小時35分27秒刷新個人最好成績，獲得國內女子組冠軍，被稱讚是「最快女護士」。可是賽後，她的一段哭訴調休的採訪影片，卻引發不小爭議，有網民更爆料稱自己是張水華的前同事，「她頻繁調休需同事犧牲週末，接商拍加劇同事負擔，領導護士長很溫柔但也很無奈」，許多網民搜出張水華任職的醫院福建醫科大學附屬第一醫院，稱要投訴要求醫院將他開除。



張水華的丈夫王岢則出面表示，8月31日的比賽是妻子利用休息日參賽，並非找人替班。她的科室護士不少於15人，週末每天5、6個人值班，不值班可休息，同事間常互相替班，張水華跑哈爾濱馬拉松，也不是為了賺錢而是個人的愛好。



有網民聲稱，張水華已經被醫院解僱或者調崗，對此，醫院方面回應道：張水華仍是該院全科醫學科主管護師，並未被醫院解聘或調崗，她的同事介紹，主管護師屬於中級職稱，非行政職稱。



據了解，張水華在雨中堅持奔跑，頂著生理期的特殊狀態完成比賽，拿下國內女選首冠軍。賽後，張水華迅速登上熱搜。但她的採訪影片卻引發抨擊，片中她強調，自己希望能得到領導的支持調休，自己出來比賽一趟並不容易，「希望在不影響科室工作的情況下，能在週末調班參加馬拉松。她強調不會額外請假，只想在完成工作的同時繼續參賽。」

張水華的賽後言論持續發酵，有網民爆料其已經與MCN公司簽約，還有品牌代言，更因為此次參賽拿到高額獎金。9月3日，與張水華簽約的體育運動品牌361度（361°）稱基於雙方發展路徑的調整，361度與張水華的合作已暫告一段落。

張水華丈夫則回應，簽約公司僅提供賽事信息支持，未抽成獎金；另外張水華德得到8萬美元獎金是謠言，官方則確認哈爾濱馬拉松獎金僅獎勵總排名前八（均為外籍選手），張水華總排名第9未獲分文。

福州市衛健委回應稱，護士的休假調班屬於內部事務，需要院方和科室協調，醫院則強調「興趣需以不影響工作為前提」。張水華隨後在社交平台發文，稱已溝通相關問題，會以工作為重並感謝關注。

網民點睇：

當冠軍的獎杯摞在同事的加班桌上，熱愛就成了自私的代名詞。

為什麼不辭了職專心去跑，既要又要還要，跟她搭班的同事真是有苦說不出。

奪冠後最該說的感言應該是感謝那些跟她調班的同事。

大型底層互害現場，既然大家都支持週末上班就都狠狠上哈。

