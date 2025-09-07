遼寧漢家暴前妻致死被逮捕　長女盼嚴懲：要讓他償命

黑龍江43歲女士張某萍，8月底遭二婚前夫張某銘家暴重傷送院，一直留醫深切治療部。

9月7日，其女兒于女士透露，母親於9月6日傍晚不幸離世，遺體已送往殯儀館驗屍。對於施暴者張某銘，于女士希望法律能夠嚴懲，「我母親已經不在了，他還活著，要讓他償命」。

警方通報稱，疑犯張某銘已被逮捕，司法機關將依法公正處理。



《封面新聞》報道，張某萍2015年與第一任丈夫，即于女士的親生父親離婚。2017年，張某萍又與張某銘再婚，婚後定居於遼寧蓋州市，至2025年2月離婚，兩人育有一女。張某萍在第二段婚姻存續期間，曾持續遭到張某銘的家暴。8月29日，張某萍與張某銘協商幼女上學事宜時，再度遭對方毆打致重傷，被送至營口市中心醫院救治。

于女士稱，8月29日下午5時許，張某銘用母親的手機向她發了一條微信，內容為「媽病了，不吃飯、拉肚子，有空來看一下」。一小時後，她再收到一條信息，「他用我媽的微信給我發了條視頻，是在120救護車上，他說我媽不行了，就剩一口氣了」。

張某銘用張某萍的手機向于女士發信息。（封面新聞）

張某萍留醫深切治療部，經搶救後不治。（封面新聞）

當時身在北京的于女士立即預訂去營口市的高鐵票。回程途中，她又接到醫院來電，對方稱母親情況危險，必須立即做造瘺手術，否則必死無疑。8月30日凌晨3時，于女士跨越600多公里到達營口市中心醫院，張某萍已在術後轉入深切治療部，醫生診斷為直腸破裂、腹部感染嚴重等症狀。

于女士憶述，醫生於9月6日下午5時許開始為母親搶救，可惜未能挽回性命。死亡通知書列明，張某萍的死亡時間為晚上6時55分。

營口市中心醫院對張某萍的病情介紹證明。（封面新聞）

于女士稱，從母親入院到去世，自己和同母異父的妹妹一直在醫院守候，但只在母親拍CT的間隙見過她一面，連去世最後一面都沒有見到。母親去世後，蓋州警方已獲悉該情況，並介入調查。目前，張某萍遺體已被送往蓋州市殯儀館驗屍。

于女士表示，等驗屍報告和最終的司法判決出爐後才會為母親辦理後事，「在最終結果出來之前誰都不能動她」。她又稱，妹妹尚未知悉母親的死訊，「可能是有感應還是什麽，妹妹一直在頭疼。我也不知道該如何把噩耗告訴妹妹」，並指未來會與妹妹共同生活，「我覺得我以後離不開這個城市了，我必須在這等著最終的審判結果」。

張某萍生前和幼女的合影。（封面新聞）

9月7日，蓋州市公安局通報，8月29日，蓋州市公安局臥龍泉派出所民警在走訪中發現轄區居民張某萍（女，43歲，黑龍江人）被他人傷害送醫治療，公安機關立即開展偵查工作，確定張某萍前夫張某銘（男，47歲，遼寧蓋州人）有作案嫌疑，於8月30日依法對犯罪嫌疑人張某銘採取刑事拘留強制措施。

9月6日晚，張某萍經搶救無效死亡。目前，檢察機關已批准對犯罪嫌疑人張某銘予以逮捕。司法機關將依法公正處理。