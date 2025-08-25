河北女疑遭家暴亡　家屬：婚後10天內就打她　家姑被帶走畫面曝光

網傳河北滄州孟村縣25歲女子劉某某疑遭丈夫金某家暴身亡。目前，金某及涉嫌毀滅、偽造證據的家姑已被警方刑事拘留。

劉某某的家屬透露，死者於2021年結婚，但婚後不足10天就遭到家暴，「她說打得她受不了」，但男方一再保證不會再有下次。



《紅星新聞》報道，8月25日，劉某某的家屬張女士稱，金某和劉某某兩人高中時戀愛，並於2021年結婚，但「剛結婚沒到十天的時候，她就說打得她受不了了，這個我們有錄音。然後他們（男方）就一直在道歉，他也一再保證不會再有下次了」。

張女士稱，劉某某此後再也沒有向娘家人傾訴自己被家暴，但她有時夏天會穿長衣長褲，「她太要強了，她就忍著，怕父母擔心」。

張女士透露，金某的父親並非在司法系統工作，他們一家在當地經營醫院，金某的父親在當地某醫院任職。8月22日事發後，家人在醫院見到劉某某時，發現其身上有多處傷痕。

劉某某生前照片。（微博＠是金子總會發光Zz）

劉某某生前與丈夫及孩子合照。（微博＠西子丹聊齋）

劉某某生前照片。（微博＠是金子總會發光Zz）

一名認識劉某某的服裝店老闆稱，劉某某不常到店消費，「她人比較節儉」。事發後，她曾查看劉某某的朋友圈，發現對方平時熱愛生活，朋友圈中基本分享的都是照顧孩子的細節。

《瀟湘晨報》報道，受害者家屬提供的孟村縣醫院急診病案記錄顯示，醫院於8月22日7時8分接令，7時20分到達現場，患者（劉某某）「車到已死亡」，「雙眼眶、面部可見瘀青……四肢可見瘀青」，初步診斷「呼吸心跳驟停」。

家屬提供的另一份醫院於8月22日下午1時許出具的檢查報告中診斷意見顯示，患者「蛛網膜下腔血液沉積……右顳、左頂頭皮下血腫，肺瘀血表現，心包少量積液……」。此外，患者「腰1-3右側橫突骨折癒合期」。

網傳圖片可見，劉某某被送院時已失去意識。（微博＠_HHuANG_1）

網傳河北滄州孟村縣25歲女子劉某某遭丈夫家暴身亡。（微博＠_HHuANG_1）

受害者家屬稱，金某是孟村縣檢察院一名普通職工，金某父親在當地一醫院任職，但並非網傳所稱在接診受害者的孟村縣醫院工作。

另據《封面新聞》報道，金某是當地檢察院勞務派遣人員，工作崗位是第三檢察部普通工作人員，「就是普通幹警，幹一些雜活，他沒有公務員編制也沒有警號」。

事發後，金某母親曾向劉某某家屬下跪道歉。8月23日，金某母親被警方帶走。

8月23日，金某母親被警方帶走。（瀟湘晨報）

8月24日，河北滄州市孟村公安局發布警情通報，8月22日，該局接報警，某小區發生一宗刑事案件，致25歲女受害人劉某某死亡。接警後，公安機關依法開展現場勘查、調查取證等工作，將其26歲丈夫金某、48歲家姑張某（涉嫌幫助毀滅偽造證據）拘捕，並依法採取刑事拘留強制措施。

通報稱，經法醫檢驗，劉某某系鈍性外力作用致顱腦損傷死亡，未懷有身孕。同時，公安機關正在會同婦女權益保護部門，對劉某某被家暴相關情況深入開展調查。案件移交肅寧縣公安局進一步偵辦。