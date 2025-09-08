深圳女搭地鐵拒安檢　手袋當「流星鎚」狂毆職員逾半分鐘影片瘋傳

深圳一名女乘客近日從地鐵科學館站進站時拒絕安檢，不聽勸阻將手袋當作「流星鎚」激烈追打工作人員至少半分鐘，相關影片瘋傳。內媒報道指公安機關已對女子處以行政拘留處罰。



女乘客激烈追打男安檢員至少半分鐘，男安檢員僅用手阻擋。（影片截圖）

另外一名女安檢員試圖上前制止，卻慘被女乘客用手袋重擊頭部。（影片截圖）

男安檢員將女乘客制服，隨後女乘客躺臥在地不動。（影片截圖）

網傳影片顯示，涉事女乘客以拳頭、手袋激烈追打一名身穿制服的男安檢員至少半分鐘，男安檢員一直未還手，僅用手阻擋，節節後退，連帽子也被打飛，制服都被打至破損。

其後另外一名女安檢員試圖上前制止，卻慘被女乘客用手袋重擊頭部。男安檢員隨即反手擒拿將女乘客制服，隨後女乘客躺臥在地不動。

深圳軌道警方7日回應稱，在6日晚上，一名女乘客從地鐵科學館站進站時拒絕安檢，不聽勸阻並追打安檢員。目前，公安機關已對其處以行政拘留處罰。

深圳地鐵則表示，安檢員在事件中始終保持耐心克制、依規有效履職，決定表揚肯定該安檢員。