深圳男飯後突腹痛腹瀉竟是心臟「穿窿」？　醫生提醒此病易被誤診

深圳一名男子因腹痛、腹瀉到醫院就診，卻被確診為罕見且極其兇險的主動脈竇瘤破裂，大量血液從左心湧向右心。經深圳前海泰康醫院救治，醫生為患者精準切除病變瘤體，並修補心臟破口。患者術後的心功能及肝功能日益好轉，近日已康復出院。



深圳前海泰康醫院介紹，37歲的王先生（化名）因進食辛辣食物後出現心前區不適感，並伴隨劇烈腹痛和多次腹瀉症狀。他起初以為是普通腸胃炎，但他休息過後，心慌、頭暈的症狀反而加重。

在同事的陪同下，王先生迅速到附近醫院就診，超聲波檢查顯示其主動脈竇瘤破裂，主動脈右冠竇瘤已破入右心房，大量血液從左心湧向右心，心臟負荷急劇加重。經該院醫生建議，王先生遂前往深圳前海泰康醫院就診。

王先生因腹痛、腹瀉到醫院就診，卻被確診為主動脈竇瘤破裂。（影片截圖）

王先生確診主動脈竇瘤破裂，需在ICU留院。（影片截圖）

醫療團隊為王先生安排心電監護、吸氧、建立靜脈通道等一系列治療措施，並立即將他轉到深切治療部留醫。惟入院僅2小時，王先生的病情便急轉直下，血壓收縮壓降至80mmH左右（最低僅有60mmHg)，舒張壓降至30mmHg左右，心率減緩，指脈氧下降，同時出現嘔吐、胸悶氣促、憋喘等症狀。

超聲評估顯示，右心室已明顯擴大，三尖瓣大量反流；抽血結果顯示：NT-ProBNP、肌鈣蛋白、肌酐、轉氨酶全部上升——急性右心衰合併肝腎損傷。

手術現場。（微信公眾號@深圳前海泰康醫院預約掛號）

ICU團隊立即予以鎮靜、氣管插管及深靜脈穿刺治療，同時予以血管活性藥物泵入。經緊急處置，王先生的情況暫時穩定。

心血管外科主任王治平教授表示，主動脈竇瘤破裂一旦確診，需盡快做外科手術干預，且王先生已出現急性心力衰竭，符合急診心臟手術指征。

在完善術前準備後，王治平主任團隊為王先生緊急實施主動脈竇瘤破裂修補術、三尖瓣成形術以及心臟起搏器置入術。在手術中，團隊發現主動脈竇瘤體上存在一處約8毫米的破口，通過破口可看到心臟內的主動脈瓣。

竇瘤壁受到血流沖擊出現鈣化。（微信公眾號@深圳前海泰康醫院預約掛號）

團隊在體外循環輔助下使心臟停跳，精準切除病變瘤體並嚴密縫合破口，同時完成三尖瓣成形解除返流問題。心臟覆跳後，經食道超聲確認破口修覆完好，無殘餘分流。手術僅用時106分鐘，術後心臟功能顯著恢覆。

王先生術後的生命體徵趨於平穩，血壓恢復正常，尿量逐步增加，轉氨酶指標明顯下降，術後次日脫離呼吸機並轉回普通病房。在後續治療中，其肝腎功能逐漸恢復，現已康覆出院。

患者及家屬與手術團隊合影留念。（微信公眾號@深圳前海泰康醫院預約掛號）

據介紹，主動脈竇瘤破裂多因主動脈竇壁局部發育不良，長期受血壓沖擊形成瘤樣擴張，最終導致破裂。該病早期症狀不典型，可表現為胸悶、心悸，後期迅速發展為急性心衰，易被誤診為消化或呼吸系統疾病，從而延誤治療。

專家提醒，一旦出現腹瀉伴有明顯心慌、或腹痛合並呼吸困難等不典型表現，應及時前往具備心臟急危重症救治能力的正規醫療機構就診。