山東警破獲｢一貫道復辟案｣　鼓吹「末世論」　涉600成員含未成年

內地近年來逐漸對宗教管理嚴格，對邪教組織更是嚴厲打擊。近期，山東安丘警方破獲邪教「一貫道」復辟案，該教兩年間裹挾逾600人，更涉30餘名未成年人；組織以「末世論」恐嚇、功德費斂財及「學習班」精神控制擴散跨區域，目前3主犯已被判刑。



據中國反邪教網9月8日發文披露，2024年4月以來，山東省濰坊市安丘市公安機關成功偵破一起邪教「一貫道」復辟案件。經查，該組織利用會道門歪理邪說蠱惑、詐騙群眾，於2022年至2024年初迅速裹挾成員600餘人，其中未成年人達30餘人。更為惡劣的是，該組織鼓吹「發展成員年齡越小，功德越大」，嚴重扭曲未成年人價值觀，危害社會安全穩定。

通報稱，「一貫道」信奉「無生老母」，宣揚「五教同源」「五教合一」「三期末劫」，宣稱當下為「末法時代」（「世界末日」），只有加入組織方可「得到救贖、不再受輪回之苦」等邪說。此類會道門組織抓住人性中對未知的恐懼與對健康、幸福的渴求，透過恐嚇與利誘雙重手段實施精神控制。

涉案「一貫道」組織某「佛堂」擺放，供奉彌勒佛和濟公等，彌勒佛後上方擺放有「母燈」，指代「無生老母」。

在本案中，該組織藉鼓吹「世界末日即將來臨」對成員進行心理恐嚇，並向新成員發放《點亮智慧的心燈》等洗腦材料，大肆宣揚「三期末劫」「末世論」等，謊稱「求道」能使人「逢凶化吉、開啟智慧、身心安寧、祛病消災」加以誘導。更有甚者，該組織強迫成員在加入之初立下「十條大願」，承諾永不脫離組織，並以「脫離即遭天譴厄運」相要挾。公安機關展示的涉案資料亦顯示，其堂口供奉彌勒佛、濟公等像，彌勒佛後上方擺放「母燈」，指代「無生老母」。

公安調查顯示，被「一貫道」伺機利用者多處於人生低谷，或者處於事業受挫、家庭變故、身患疾病等情況下。該組織精準抓住這些心理弱點，鼓吹其所謂「三寶」是「逆天改命」的祕訣，甚至欺騙稱身心健康者加入亦能「避禍消災」。在「求平安」「祛病痛」「轉運勢」的幻想下，不少受害者最終誤入泥潭。涉案「佛壇壇主」董某華即具典型性：其離異、身患頑固皮膚病、家境清寒、兒子遠赴新疆工作，在病痛與困境中受「加入『一貫道』可以躲災避難、遇難呈祥」等邪說蠱惑，從普通成員一步步成為「佛壇壇主」，不但耽誤自身治療，亦對家庭造成極大影響。

案情顯示，該組織層級森嚴、架構嚴密，下設「點傳師—壇主—普通成員」等層級，活動範圍覆蓋濟南、煙台、濰坊、德州、聊城、日照、泰安、棗莊、濟寧等山東9個地市，並輻射全國多地，呈跨區域傳播特點。其透過系統化精神控制，強制成員參加所謂「學習班」接受單一思想灌輸，並以授予職務、分配任務方式，將普通成員逐步納入運作體系，淪為非法傳播的工具。

擴張途徑上，該組織以親屬、同鄉、鄰里、同事等熟人網絡為紐帶發展成員，頻繁舉辦各類名義的線下聚會，並借助微信、ZOOM等平台建立網絡課堂，構建封閉群體生態；同時強制要求成員遵守其制定的學習計劃、考核制度與生活規範，逐步切斷與正常社會的聯繫。此外，該組織要求成員繳納「功德費」、銷售「一貫道」書籍牟利，聲稱「功德費」越多「功德越大」，以此實施精神綁架與財產掠奪。

值得警惕的是，該組織將黑手伸向未成年人。安丘市公安局辦案民警披露，該組織不僅強制要求成員「全家入道」，更散布「發展成員年齡越小，發展人功德越大」的荒謬邪說，蓄意誘導成員將未成年人拉入。案件主犯劉某濤為一名小學語文教師，2015年在廣州經人介紹加入「一貫道」後，通過聚會學習逐漸痴迷，不僅將工資作為「功德費」無償捐獻，還發展家人成為成員，甚至利用在職教師身份，誘騙發展20餘名在校小學生加入。除上班外，其將大量時間投入「一貫道」事務，每日花費六七小時所謂「打坐修行」，並強制他人一同參與，導致工作荒廢、家庭破碎，更對未成年人身心健康造成難以估量的損害。

警方指，「一貫道一貫害人」，最終難逃法網。本案主犯劉某濤、苑某民、董某華等人以會道門破壞法律實施之行為，觸犯《中華人民共和國刑法》及《中華人民共和國治安管理處罰法》等相關規定，被判處拘役六個月至三年不等，並處6,000至20,000元不等罰金。警方同時收繳大量涉案歪理邪說材料，案件仍在進一步依法處置中。