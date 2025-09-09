分手拒還前度存款　女方：愛情就是自願

情侶同居期間共同承擔生活開支並不罕見，但若感情破裂，過去交付的財務是否應返還，往往引發爭議。內地近日出現一宗案例，一名男子將工資卡交由女友保管，分手後要求取回餘額卻遭拒，雙方各執一詞。



北京廣播電視台旗下媒體平台《北京時間》報道，侯先生與陳女士透過網絡相識，進一步發展為情侶並決定同居。期間，陳女士以「共同生活、彼此信任」為由，要求侯先生將工資卡及名下存款交由她保管。侯先生基於感情信任，並未設立書面約定，即將財務交由女方掌控。

不久後，雙方因性格不合選擇分手。侯先生要求歸還其交付的款項，但陳女士認為，這些金錢屬於戀愛期間的「自願贈與」，無需退還，因此引發財務糾紛。

報道援引律師說法指出，根據《中華人民共和國民法典》相關規定，需釐清這筆財產的法律性質。若侯先生能提出證據證明，當初的交付行為屬於「委託保管」，則未用於共同生活的剩餘款項，陳女士有義務予以返還。

但若無法證明明確的保管協議，則需綜合判斷交付動機與背景。若該行為被認定為「以結婚為目的」的附條件贈與，在雙方未能成婚且感情破裂的情況下，接受方也應依法返還款項。

法律專家提醒，戀愛與財務應儘量分清，特別是在缺乏法律關係保障的大額金錢往來中，應保留轉帳紀錄、通訊紀錄或書面協議，以避免日後爭議難以釐清。