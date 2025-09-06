中國閱兵｜8萬和平鴿如何回家？專家：可靠地磁或太陽定位等

在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上，8萬羽和平鴿振翅高飛，將現場氣氛推向高潮，網友盛讚「咕咕隊」立下大功。這些和平鴿來自北京及天津三千多名市民家養的信鴿，而完成放飛任務後，它們各自飛回自己的家，展現出驚人的「歸巢」本能。



這些參與閱兵的信鴿並非公園常見的野化鴿子，而是北京市信鴿協會精選的家養信鴿。信鴿的祖先是原鴿，生活在山崖並擅長長距離飛行覓食，具備極強的方向感。經過人類長期培育，信鴿的「歸巢」能力遠超野生原鴿，甚至能在超過1000公里的比賽中精準返家。

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會現場放飛鴿子。 （新華社）

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會現場放飛和平鴿。（新華社）

信鴿的導航能力究竟從何而來？中國科學院動物研究所研究員、海南大學特聘教授黃乘明介紹，學界目前認為主要有三種可能：一是地磁導航，信鴿能感知地球南北極的地磁場，通過微弱反應進行導航；二是太陽定位，信鴿可根據太陽位置判斷方向；三是視覺導航，信鴿能記憶飛行路徑中的山川、河流、建築等地標，作為導航依據。

北京師範大學生命科學學院生態系主任鄧文洪補充，信鴿可能還利用偏振光或紫外線等自然現象進行導航。對於此次閱兵的信鴿而言，由於它們並非經常往返天安門與家之間，更多依賴非視覺導航，例如地磁或太陽定位，而非熟悉的視覺地標。

有網民偶遇信鴿。（網上圖片）

有網民偶遇信鴿。（小紅書）

不少人都在社交平台留下腳環編號，讓鴿友盡快聯繫。（小紅書）

放飛後，部分信鴿似乎「流連忘返」，在天安門附近徘徊，甚至飛到陌生人家窗邊或跟隨其他鴿子到「朋友家」。對此，鄧文洪解釋，這些鴿子並非迷路，而是可能受到外界因素影響，例如發現食物豐富的區域或水源，便停下來覓食或飲水。黃乘明也表示，參與如此重大活動的信鴿均為精挑細選的「精英」，它們具備強大的「認家」基因，不會真正迷路，可能只是想在外面「多玩一會兒」。

黃乘明建議，市民若遇到這些信鴿，切勿試圖捕捉或驚擾，應給予它們自由空間。若鴿子長時間滯留，可能是缺乏食物或水，市民可提供玉米、小米、綠豆等食物，但避免隨意餵食非專業鴿糧。若鴿子狀態不佳或久未離開，可撥打12345聯繫信鴿協會，協助鴿子安全回家。

鄧文洪強調，信鴿的「家」永遠是它們的終點。即使受到驚嚇或食物中毒等影響，鴿子可能短暫停留休整，但最終仍會返回家中，短則一天，長則一周。