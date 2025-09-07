性感舞女捉顧客手放自己胸前+直接吻嘴唇　杭州擦邊餐廳影片瘋傳

浙江杭州燒鳥餐館近日被多名網友指出，提供擦邊餵食服務。顧客拍下多段影片顯示，多名美女舞者身穿各式風格的清涼服裝，在顧客身邊跳舞，最後用嘴咬著棒棒糖遞給男性顧客，過程還有親密的肢體接觸，引起不少人質疑涉嫌擦邊服務。



綜合內媒報導，到訪過的顧客表示，這家餐館每晚6點至次日凌晨3點的營業時段內，會安排至少5名美女舞者連續表演，表演內容分為兩個層級，初階是大廳內的免費表演以舞蹈為主，但動作設計充滿近距離接觸，舞者通常穿著超短裙、透紗唐裝、吊帶裝，舞蹈過程中，會主動抓住顧客的雙手放在自己胸前，或俯身貼近顧客耳邊。

浙江杭州燒鳥餐酒館被指提供擦邊餵食服務，美女舞者身穿清涼服裝在顧客身邊跳舞，過程還有親密的肢體接觸。（抖音）

付費的「專屬表演」和「嘴巴餵食」環節被指「已涉嫌低俗色情表演」👇👇👇

該名顧客接著說道，而進階需付費的「專屬表演」則尺度較大，其中較為知名的橋段是：

穿著白色洋裝的舞者，用頭紗蒙住男顧客的頭部後，俯身與其嘴唇接觸。



儘管顧客全程緊閉雙唇，但肢體動作已突破正常社交邊界。

另一名顧客指出，更引發爭議的是「嘴巴餵食」環節：

穿著藍色紗裙的舞者將糖葫蘆、草莓、棒棒糖等零食叼在口中，俯身讓男顧客直接用嘴取用，期間雙方面部距離不足10厘米。



但當舞者面對女顧客時，會改用手遞方式餵食。

這種差異對待被網友質疑「存在性別凝視」。相關影片雖標註「正常舞蹈演繹，無不良引導」，但留言區超過八成網友認為，「明顯是擦邊球」，更有法律網紅指出「已涉嫌低俗色情表演」。

相關評論網站顯示，超過七成用餐過的顧客評論寫下，「餐點酒水一般，表演才是重點。」輿論發酵多日，餐酒館已下架平台上表演相關宣傳內容，但仍正常營業。多位居民在餐酒館門口舉牌抗議「低俗行銷」，並呼籲店家「尊重女性，回歸餐飲本質」。

報導指出，該餐館已於2025年3月完成工商註冊，經營範圍包含「餐飲服務、文藝創作與表演」，並取得食品經營許可證，表面證照齊全，疑似處於監管灰色地帶。文化市場行政執法隊工作人員表示，「已關注到相關輿情，正核查該場所是否取得營業性演出許可證，表演內容是否符合規定。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】