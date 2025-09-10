22年前父親被民警打死至今未受到賠償　男子被醫院索要24萬停屍費

河南駐馬店村民王賀鵬日前向內媒爆料，2003年1月21日，父親王福在河南省駐馬店市泌陽縣公安局留置期間，遭刑偵大隊警察張卓酒後毆打。兩天後，王福被帶到河南省南陽市公安局官莊派出所（現已併入南陽市公安局官莊工區分局）時突然倒地，遭久最後的民警張卓毆打後倒地不起，送醫後不治身亡。後來，張卓被判15年有期徒刑刑。



22年過去了，死者家屬未獲得分文賠償，遺體至今冷凍在南陽油田總醫院的太平間內。今年4月，醫院告知王賀鵬已產生24萬元高額停屍費，要求結清費用後領走遺體。



王賀鵬表示，該案件還沒有結束，「我們還要上訴，正在申請國家賠償，什麼都還沒有處理，這筆錢我們不會出的。」



河南駐馬店村民王賀鵬父親王福的遺體至今仍在停屍間。（網絡圖片）

王賀鵬回憶，自己最後一次見到父親，是在南陽油田總醫院的太平間，那時他剛滿6歲。父親沒有留下照片，22年過去了，王賀鵬已記不清他的樣貌。今年一通來自醫院的催款電話，再度勾起了王賀鵬深埋心底的這段悲痛記憶。

噩耗傳來時的場景，王賀鵬至今刻骨銘，「當時我在外面玩，回來之後看到我媽突然崩潰了，坐在那裡痛哭。有人告訴我，我父親沒了。」，王賀鵬說，之後他整個人都是懵的，機械地被大人們帶到醫院，匆匆見了父親最後一面。

王賀鵬原本無憂無慮的童年從此戛然而止。家裡沒了頂樑柱之後，母親只得外出打工掙錢養家。他留在村裡，輪流在親戚家中寄住。兩三年後，母親改嫁了。王賀鵬念到小學六年級便輟學了，14歲時跟著親戚到雲南昆明務工，此後一直漂泊在外。

王賀鵬稱自己也希望父親的遺體能夠早日入土為安，「但我哪裡付得起這麼高的停屍費？」，他已經向河南省多部門反映，目前問題仍未得到解決。

醫院方面表示，王福的停屍費要24萬多。（網絡圖片）

王賀鵬表示自己最大的心願是父親可以入土為安。

據了解，根據內地法律規定，因為涉事民警已經被判刑，王賀鵬依法可以向公安局申請刑事賠償。不成功的可以向上級覆議，再往人民法院賠償委員會。停屍費也應該可以向公安局申請求償。