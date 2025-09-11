貴州文昌閣8隻流浪貓遭挖眼斷四肢　救助人：作案愈發頻繁且殘忍

貴州貴陽文昌閣附近發生多宗虐待或虐殺貓事件，至少8隻貓被人殘忍挖眼，甚至有貓四肢被砍斷，其中包括常被遊客打卡拍照的網紅貓「星仔」。



內地傳媒報道，多名網民在內地社交平台發布照片，指貴陽文昌閣附近發生虐貓事件。流浪貓救助人介紹，已發現並救助至少8隻受害流浪貓，牠們有同一特徵，均遭人挖走一隻眼睛，部分更被斬斷四肢，「近來他的作案手法愈來愈殘忍，作案時間也愈來愈頻繁」。

有流浪貓雙眼被人挖走。（小紅書）

貴州貴陽文昌閣附近發生虐貓事件，多隻流浪貓被人殘忍挖眼。（小紅書）

救助人表示，其中一隻受害流浪貓為當地網紅貓「星仔」，在文昌閣流浪4、5年，因親人性格深受遊客喜愛，很多人到文昌閣遊覽時都會特意去找牠打卡合影，「附近的居民為牠取的名字叫星仔，很多人都認識牠」。救助人已就事件報警。

網紅貓「星仔」亦慘遭毒手。（小紅書）

有流浪貓一隻耳朵疑被切走。（小紅書）

受害流浪貓有同一特徵，均遭人挖走一隻眼睛。（小紅書）

另據《錢江視頻》報道，內地旅遊平台上的文昌閣景區聯繫電話號碼已失效；貴陽市文物保護中心工作人員稱，景區沒有對外的聯繫方式，且他們對於虐貓一事並不知情。貴陽市文昌閣街道辦事處工作人員則稱，沒有了解到相關信息。

貴陽市公安局雲巖分局文昌閣派出所工作人員表示情況屬實，但案件的具體進展不方便透露，走訪中並未發現網傳的虐貓情況，後續還將繼續調查。