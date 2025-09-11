男子懷疑女友出軌用鉗子拔掉她8顆牙　3天傷5人致1死　被執行死刑

近日，湖南省長沙市中級人民法院的一則布告，引發關注。該布告顯示，一名00後住在東莞的男子懷疑女友出軌劉男，用鉗子強行拔掉女友8顆牙齒，隔天又跟蹤劉男上班毆打他，接著他驅車到長沙尋找此前因工資產生糾紛的外賣配送站的方姓站長將其殺害，並刺傷兩個工作人員，三天連續傷害5人其中1人死亡，8月29日該男子被執行死刑。



布告顯示，黃某雲與女友吳某是戀愛關係，共同租住於廣東省東莞市厚街鎮某公寓。2023年6月29日7時許，黃某雲懷疑吳某約另一名男性劉某某到過出租屋，便用鉗子強行拔掉吳某下顎8顆牙齒，致吳某重傷。



第二天上午，黃某雲來到劉某某工作的厚街鎮某商場，尾隨劉某某至商場廁所內，拳擊劉某某頭面部，致劉某某輕微傷。隨後，黃某雲逃離現場，駕車到長沙。



近日，湖南省長沙市中級人民法院的一則布告，引發關注。

黃某雲曾在湖南省長沙市開福區某外賣配送站做配送員。當時離職的時候，曾與外賣配送站的時任站長方某因工資結算產生糾紛，並心生怨恨。

2023年7月1日18時許，黃某雲來到方某辦公室，又因為工資結算的事情與方某發生了爭執。黃某雲便掏出隨身攜帶的尖刀想要刺砍方某，其他兩名工作人員見狀，立即上前勸阻，均被刺致輕傷。黃某雲追上方某後，持刀連續捅刺方某身上多個部位，致方某死亡。黃某雲被公安民警現場抓獲。

湖南省長沙市中級人民法院依法對罪犯黃某雲以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；以故意傷害罪判處有期徒刑四年六個月。決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

黃某雲被執行死刑。（示意圖/資料圖片）

長沙市中級人民法院一審判決後，罪犯黃某雲未提出上訴，湖南省高級人民法院依法復核後同意對黃某雲的判決，並報請最高人民法院核准。

最高人民法院依法裁定核准罪犯黃某雲死刑，並向長沙市中級人民法院下達執行死刑命令。長沙市中級人民法院遵令於2025年8月29日將罪犯黃某雲驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

網民點睇：

不打麻藥拔牙？？？這是什麼酷刑？？？確實歹毒！

拔掉8顆牙只判4年，會不會太殘忍。

僅僅因為懷疑女友就拔掉人家8顆牙，然後還用拳打傷劉某，刺傷兩個配送站的工作人員，捅死配送站站長方某，簡直就是個喪心病狂的反社會暴力分子。

這個人被他的同學朋友暴露出來，前期有虐貓歷史，所以可見經常虐待小動物的人下手就非常殘忍。

