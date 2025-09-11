C919海外首單在望！馬來西亞亞洲航空有望成首間海外買家

中國國產大飛機國際化發展即將邁出新步伐。有媒體報道，馬來西亞低成本航空公司亞洲航空（AirAsia）母公司Capital A傳來好消息，其首席執行官費爾南德斯（Tony Fernandes）9月10日在香港舉行的第十屆「一帶一路」高峰論壇上表示，該公司正積極商談購買中國C919客機，且是首家與中國商飛就C919購機事宜展開合作的外國航空公司。



報道稱，如果這筆交易最終達成，將標誌著中國這款自主研製的幹線客機獲得首筆海外訂單。

C919是一款與空中巴士A320neo和波音737MAX類似級別的單通道客機。它是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智能財產權的噴氣式幹線客機。座級158-192座，航程4075-5555公里。

C919是中國航空工業里程碑。圖為2015年11月02日，C919全球公開亮相。（視覺中國/當代中國授權）

據報道，亞洲航空對C919表現出濃厚興趣，是其戰略布局的重要一環，旨在借助東南亞7億多人口的龐大市場潛力，並充分利用不斷深化的中國與東盟經貿關係。

費爾南德斯雖未透露潛在的訂單規模、價格及其他具體細節，但明確指出「東盟正變得像歐盟一樣，憑藉統一的法規、自由貿易區，人員流動更加便捷，貿易往來也更輕鬆」，這對亞洲航空等航空公司來說是利好。

從市場背景來看，C919進入東南亞市場正迎來有利視窗期。中國民航監管機構的數據顯示，目前中國與東盟國家之間每周有2552個定期客運航班，較去年增長8.3%。

馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke）此前在接受採訪時表示，中馬互免後，隨著航空旅行的增長，以及空客和波音交付的積壓，東南亞地區對中國商飛C919客機越來越感興趣。據他透露，馬來西亞航空公司亞洲航空和一家新航空公司Air Borneo對商飛客機表現出興趣。

亞洲航空正積極商談購買中國C919客機，且是首家與中國商飛就C919購機事宜展開合作的外國航空公司。。（AirAsia官網）

由於遊客增加，以及商務和學生旅客的增長，近年中馬之間的航班數量激增。且從7月起，中國遊客可在180天內享受90天的馬來西亞免簽旅行，每次入境最多停留30天。這一政策是對2023年12月實施的30天免簽安排的擴展，去年中國遊客人數激增超100%，從160萬增至370萬。今年中國遊客人數或將進一步增加。

根據馬來西亞交通部的資料，截至7月13日，每週有499個單程和997個雙程中馬航班（不包括包機），較去年的435個和870個有所增加，總計每周座位容量達約19.71萬。

陸兆福稱大多數中國航空公司增加了飛往馬來西亞的航班，規模更大。除了大型航空公司，還有來自沿海、南方區域及省級航空公司飛往馬來西亞。

他還提到，當前，所有航空公司都在尋求多元化飛機採購，追求更快的交付和更低的價格。

在國內市場，C919已開啟常態化運營。該機型於2023年5月完成商業首航，截至目前已運送超過150萬名乘客。中國國際航空、東方航空和南方航空這三家國有航空公司共運營著18架C919，並已追加數百架訂單。

而在海外市場拓展方面，中國商飛也有著明確規劃。今年1月初，中國商飛行銷中心副總經理楊洋在接受採訪稱，公司目標到2026年讓C919客機在東南亞執飛。

值得一提的是，東南亞市場對C919的關注並非個例。早在去年2月，C919在新加坡航展迎來國際首秀之際，《新華社》報道稱，當時C919的訂單已經超過1200架，不乏來自全球領先飛機租賃公司AerCap和汶萊騏驥航空等的海外訂單。

國際航空分析公司首席執行官休．里奇曾表示：「東南亞是中國國產商用飛機的一個積極的市場。東南亞、印度和中國擁有世界上增長最快的乘客數量。」他指出，東南亞航空公司將更積極地考慮商飛。

泰國東部經濟走廊（EEC）某部門代理主任在「一帶一路」高峰論壇上也表示，中泰雙方已就購買中國客機一事進行接觸，「目前處於初步洽談階段」。

種種跡象表明，隨著中國與東盟經貿合作的深化及區域航空市場的蓬勃發展，C919在東南亞市場的前景正受到越來越多的期待。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

