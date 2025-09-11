海南女司機與外賣員街頭大打出手　警方：雙方和解，打人者被行拘

9月9日，海南海口市有私家車與電動單車發生擦碰事故，女司機與外賣員初則口角繼而動武。

9月10日，警方通報稱，雙方已自願達成和解，涉事女司機的朋友因打人被行政拘留10天。



網傳影片顯示，女司機與外賣員發生激烈爭吵，並在街頭大打出手。目擊者稱，女司機一隻腳穿高跟鞋，另一隻腳穿平底鞋，最終被警方帶走。

網傳消息稱，私家車與電動單車發生擦碰事故，女司機一下車就動手打外賣員，外賣員兩次都沒有還手，但她愈打愈過份，後來外賣員才還手。警察到場後，詢問圍觀者是誰先動手，「周圍人都說是女子動手的，她哭哭戚戚罵罵咧咧的被帶走了！」。

女司機脫鞋後攻擊外賣員。（影片截圖）

外賣員反擊，其身上的防曬衣被對方撕爛。（影片截圖）

女司機伸腳踢向外賣員。（影片截圖）

9月10日，海口市公安局龍華分局通報，9月9日中午12時許，林某(女，36歲)駕駛小汽車行駛至海口市金龍路金龍城市廣場附近，與潘某某(男，48歲)駕駛的電動單車發生剮蹭，雙方發生糾紛後產生肢體衝突。

張某某(男，42歲，林某朋友)隨後到場對潘某某毆打。龍華分局金貿派出所民警接報後立即到場處置，當場將雙方帶回調查，雙方經送醫檢查後無礙。

目前，警方對張某某依法作出行政拘留10日處罰決定。在警方的批評教育下，林某已認識到自身錯誤，向潘某某經濟賠償、道歉並取得諒解。林某、潘某某兩人自願達成和解。