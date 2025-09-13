自封王母娘娘之子！河南邪教頭目「崑崙童子」網絡洗腦誘姦騙色

河南警方近期偵破一宗名為「天道鴻元」的非法組織案件。該組織頭目尚某增自封「崑崙童子」，在網絡上宣揚「三期末劫」等末世論邪說，聲稱追隨其修行才能「消災免難」「祛病趕鬼」，對成員進行精神控制，藉此斂財騙色。警方調查顯示，尚某增先後性侵10名女性，涉案金額超過500萬元（人民幣，下同），其網絡粉絲數一度突破20萬。



據通報，「天道鴻元」自2021年成立後，運營600多個線上帳號，瀏覽量超過500萬次，吸引超過3000人加入。尚某增自稱「王母娘娘之子」「玉皇大帝」等，並編造「落座」「還童子」「還陰債」等儀式，誘騙信徒購買神像、黃紙與香火，藉此牟利。

「天道鴻元」教派開設的影音直播號。（微博）

更令人震驚的是，他宣稱女性身上的「負能量」需透過與其發生性關係才能清除，進而引誘多名女信徒遭到性侵。一名受害人透露，尚某增曾將她背後的胎記解釋為「王母娘娘留下的印記」，藉此神化身份；另一名女性則稱，「直到警方告知我還有多人同樣遭到侵害，我才驚覺自己受騙」。

多名受害者指出，尚某增長期以「不修行就會家破人亡」等恐嚇言辭施壓，使她們陷入恐懼與依附。警方表示，「天道鴻元」內部架構嚴密，尚某增自稱「師尊」，設立「總執法」及多個「戰區」負責人，要求成員每日觀看直播、發布短影音，以「積累福報」為名擴散影響。由於不少成員是在疾病或家庭困境中誤入組織，最終遭到精神控制與財產詐騙。

目前，尚某增及骨幹成員已被警方依法查處。中國反邪教協會提醒大眾，應保持理性與警惕，若發現疑似邪教活動，應立即向有關部門舉報，避免更多人遭遇類似騙局。