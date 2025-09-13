LV推迷你「烏龜」手袋　售2.46萬　網民：不坑窮人和腦子正常的人

法國奢侈品牌LV（Louis Vuitton），近期推出一款外型類似烏龜的迷你手袋。內地官網稱，手袋為撞色皮革，融入Monogram龜殼，斜挎包構型可輕鬆收納手機，售價2.46萬元（人民幣，下同）。相關產品引發熱議，有網民直言，「果然不坑窮人，也不坑腦子正常的人。」



LV推出的外型類似烏龜的迷你手袋。（LV）

據《九派新聞》報道，這款於9月上架的迷你手袋，高23厘米，長15厘米，寬4.5厘米。官方客服表示，手袋可以放一個車鑰匙和短一點的手機，「通勤背肯定不是很實用。」

亦有LV工作人員表示，該手袋是品牌今年推出的當季新品，主打外形新穎和輕巧便攜，造型設計偏中性，男女均可使用。

面對不少消費者對其造型「獵奇」的調侃，工作人員回應稱，這款手袋在突出造型創新的同時，也融入了LV經典「老花元素」，實際上身效果並不突兀。

LV龍蝦造型手袋，售價55500元。（LV）

事實上，這並非LV首次推出造型特殊的產品。此前，還曾推出一款標價為55500元的龍蝦造型新品——LOBSTER（龍蝦）迷你手袋。

由於其外形頗為獵奇，迅速引發網友熱議。不少網民表示「實在欣賞不來」、「不知道這個包的受眾是誰」，還有網友調侃，「乍一看更像一只大蟑螂」。