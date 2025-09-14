甘肅老人步履蹣跚過馬路　女司機好心攙扶卻被打飛眼鏡惹議

9月12日晚，甘肅蘭州街頭上，一位老人步履蹣跚，緩慢地橫過馬路，剛好開車路過的女司機見狀，下車好心上前攙扶，結果被對方甩手一巴掌打飛眼鏡。



事發於9月12日晚上約7時半。網傳影片顯示，蘭州一十字路口，一名老人手拎兩袋東西緩慢地橫過馬路，有車輛並未禮讓。此時，一名穿紅衣戴眼鏡的女司機下車上前幫忙。她一邊扶住老人手臂，一邊留意是否有車輛通過，防止老人被撞。突然，老人用左手掌摑女司機，將她的眼鏡打飛。女司機下意識地摸摸臉，隨即撿起眼鏡戴好，之後上車離開。

女司機攙扶老人過馬路，結果被對方甩手一巴掌打飛眼鏡。（影片截圖）

《華商報大風新聞》報道，目擊者稱，當日他開車路過十字路口，跟在被打女司機的車輛後面，行車記錄儀拍攝了事發經過。他表示，該名女司機完全是好心相助，卻連眼鏡都被打掉，「所以說好人難做，很令人氣憤麽！所以說這個事是扶還是不扶？是幫還是不幫啊？」。

目擊者稱，前述雙方根本互不認識，女司機是專門靠邊停車，好心好意下車上前去攙扶一下老人。他又否認當時有人嫌老人走得太慢狂響咹催促，惹惱老人，「老人看著有80歲了，確實腿腳行動不利索，他橫穿馬路由北向南走，我們都等著呢。我的車一直在她（被打女子）的車後等著呢，當時沒有司機鳴笛」。

女司機被打後下意識地摸摸臉。（大風新聞）

有網民稱該名老人是孤寡老人，對他動手感到不可思議，又提醒蘭州警方關注，並透露老人每天都在西關蘭大二院附近現身，「我也扶過他，是在小西湖公園橋下面。他經常橫穿馬路，他好像有點老年癡呆」。

同時，網民都表示女司機沒有做錯，希望能安慰一下她，「我覺得應該安撫一下這個女子，隔著屏幕都可以感覺到她的那種傷心」、「善良的女孩估計得哭一鼻子，寒了善良人的心」、「這一巴掌，下一個真正需要幫助的人，或許得不到這位姑娘的攙扶了」。

9月13日，蘭州市公安局城關分局臨夏路派出所民警表示，9月12日已接報並處理完畢，「老人也已經找到了，沒找到怎麽處理呢？老人肯定得道歉啊，動手打人肯定不對呀」。