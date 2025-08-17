網民翻出一藝人陳年反核言論製圖　本尊回應：尊重個人意願勿消費

台灣8月23日將進行核三（第三核能發電廠）重啟公投，有網友整理出一些台灣藝人過往提出的反核言論做成圖卡分享到Threads，其中陶晶瑩（陶子）也在其中，對此她也親自回應。



有網友在Threads製作分享多位藝人反核的圖卡，其中陶子反核的圖卡，是根據2013年3月8日陶子出席「媽媽監督核電聯盟」成立大會的言論，呼籲大家一起去了解核能到底安不安全，核電廠若有輻射外漏，我們能處理嗎？核電廠蓋在斷層帶到底安不安全？

有網友整理出一些台灣藝人過往提出的反核言論做成圖卡分享到Threads，其中陶晶瑩（陶子）也在其中。（Threads）

有網友就將這則陶晶瑩反核圖卡截圖貼到她的粉絲團，她看到後就在Threads上發文回應：

「請不要拿舊聞來消費我，反不反核尊重個人意願，謝謝。」



