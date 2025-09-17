上海醫院為心衰少年實施「不停跳」人工心臟植入術　屬全國首例

「我終於可以正常生活了！」17歲少年小張在經歷六年與擴張型心肌病的抗爭後，終於露出了久違的笑容。近日，上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心心胸外科成功為他實施國內首例兒童「不停跳」人工心臟植入術。這項創新手術在心臟持續跳動的情況下完成，避免了傳統手術風險，顯著改善小張的心功能，讓他重返校園。這一突破標誌著中國在兒童終末期心衰治療領域邁出重要一步。



小張自11歲起確診擴張型心肌病，六年來多次住院，輾轉求醫，藥物治療效果有限。近兩個月，他的病情急劇惡化，僅走路兩三分鐘便胸悶氣促、汗流浹背，夜間只能半坐入眠。最終，他因病情危重被緊急送往上海兒童醫學中心重症監護室。

影像學檢查顯示，小張的左心射血分數僅為正常值的三分之一，且伴有頻發心房顫動。心臟移植雖是最佳方案，但供體短缺，短期內難以匹配。面對這一困境，上海兒童醫學中心心胸外科終末期心衰治療團隊決定為小張實施人工心臟（VAD）植入術。

與傳統人工心臟植入術不同，此次手術採用了「不停跳」技術，由心胸外科主任醫師鄭景浩牽頭，多學科團隊反覆論證後實施。這項技術在心臟持續跳動的情況下完成植入，避免了冠狀動脈血運中斷導致的長時間缺血，降低了氣體進入心腔的風險，縮短手術時間，最大程度保護了小張脆弱的心功能。

8月26日，手術在主任醫師祝忠群、副主任醫師潘燕軍、主治醫師羅凱的協作下展開，輔以體外循環和食道超聲的精準支持。經過5小時緊張操作，人工心臟成功植入並開始運轉。小張隨後被轉入心臟監護病房，經過兩週精心護理，其心功能顯著改善，現已轉至普通病房並順利返校。

此次手術是中國首例兒童「不停跳」人工心臟植入術，標誌著上海兒童醫學中心在終末期心力衰竭治療領域的重大突破。這不僅為小張等等待心臟移植的患兒帶來新希望，也為該技術在國內的進一步發展積累了寶貴經驗。