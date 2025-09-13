廣西8月大女嬰遭蟲咬後險死　經歷多次手術兼緊急全身換血終康復

廣西百色一名8個月大女嬰，遭不知名昆蟲叮咬後，出現皮膚紅腫熱痛、持續高燒不退等症狀，赴院檢查被診斷為膿毒血症、多器官衰竭。最終，經過多次搶救及全身換血已康復出院。



小寶右腿創面嚴重壞死。（南國早報）

據《南國早報》報道，6月中旬，陸女士像往常一樣，用BB車推8個月大的小寶（化名）在小區內散步。回家後，陸女士就發現小寶右大腿處出現一個紅疹，推斷是被蟲咬後便找來藥膏塗抹。

不過，小寶的情況2日後急轉直下，先是大腿處出現明顯腫脹，其後開始高熱不退。陸女士見狀緊急代小寶前往當地醫院就診，檢查結果顯示，小寶的各項指數均「爆表」。

與此同時，小寶病情加劇，開始出現精神萎靡、嘔吐、尖叫、四肢強直、抽動等症狀。被轉往上級醫院後，小寶被診斷為膿毒血症、呼吸衰竭、多器官功能衰竭、皮膚感染等，情況非常危急。

醫院對小寶進行全身換血。（南國早報）

小寶8月底獲准出院。（南國早報）

搶救過程中，醫院對小寶連續進行了多次血液凈化，相當於全身換血一次。此外，她的右腿創面嚴重壞死，尤其是大腿處創口呈大面積黑色，多處潰爛，有截肢風險。

醫生介紹，小寶的創口情況非常複雜，最終功實施了植皮手術，不僅保住了大腿，傷口恢復得也不錯，並於8月底獲准出院。

醫生說，根據小寶的傷口情況來看，叮咬她的蟲子大概率為恙蟲。被恙蟲叮咬後，患者可能會出現高熱、食慾不振、噁心、陣發性腹痛等症狀，導致休克、心肌炎、腦膜炎等，嚴重會威脅人的生命。醫生表示，對於嬰幼兒，應當注意防蚊驅蟲，尤其晚上不要去植被茂盛的地方，以免被蚊蟲叮咬。