福建女不慎墜井　忍受蛇咬、骨折劇痛54小時　憑一信念活下

「有人在叫我，我心裏燃起了希望！」48歲的覃女士回憶起被困廢棄水井54小時的經歷，依然心有餘悸。9月13日，她在福建晉江靈源街道一處樹林散步時不慎墜井，雙手緊抓井壁，忍受蛇咬、蚊蟲叮咬與肋骨骨折的劇痛，憑藉對家人的牽掛堅持求生。最終，晉江藍天救援隊、安海消防救援站及靈源派出所民警將她救出。目前，覃女士已無生命危險，即將康復出院。



9月13日上午9時許，在晉江一工廠工作的覃女士前往靈源街道一處樹林散步，不慎踩入隱藏在草叢中的廢棄水井，整個人倒頭墜入井中。她回憶：「幸好我會游泳，勉強讓頭露出水面。」井內水深冰冷，她雙手緊抓井壁，摸索著用三塊石頭墊腳，勉強支撐身體。

事主雙手緊抓井壁，摸索著用三塊石頭墊腳，勉強支撐身體。（東南早報）

被困期間，覃女士面臨極端考驗。井內環境惡劣，幾條蛇爬上她的身體，甚至咬傷其右前臂；蚊蟲叮咬導致身上多處膿包。饑渴難耐時，她只能喝井水充飢。長時間浸泡與用力抓井壁導致她雙手手指皮膚脫落，後經檢查確認雙側肋骨骨折並伴輕微氣胸。

覃女士哽咽道，好幾次自己都絕望了，想放棄，但想到70歲的媽媽、80歲的爸爸，還有剛上大學的女兒，「我不能丟下他們」。憑藉對家人的牽掛，她咬牙堅持了54小時，期間多次試圖回應搜救人員的呼喊，但因聲音微弱未能傳出。

井內環境惡劣。（東南早報）

覃女士的丈夫與遠在深圳出差的兒子李先生得知她失聯後，立即展開搜尋。父子倆在樹林中來回搜查六次，最接近時距井口僅3米，卻因草叢掩蓋與無人跡象未發現她。

9月15日，晉江藍天救援隊、安海消防救援站及靈源派出所聯合行動，終於發現緊抓井沿、滿身污垢的覃女士，將她救出。泉州市第一醫院胸外科主治醫師林賢鑽表示，覃女士雙側肋骨骨折，伴輕微氣胸，身上多處膿包，右前臂有蛇咬傷痕，幸無毒蛇咬傷症狀。目前，她接受保守治療，狀況穩定，預計觀察數日後即可出院。

滿身污垢的覃女士終於被救出。（東南早報）

16日下午，晉江藍天救援隊負責人杜曉航與隊員探望覃女士，關心其康復情況。覃女士對救援人員的及時援救表示感激，感慨那一刻聽到呼喊聲時「心裏燃起的希望」。