深圳地下執到2.2公斤金條事主身份曝光　17歲送貨仔婉拒千元報酬

近日，深圳水貝有市民在地上撿到價值近200萬（人民幣，下同）的2.2公斤金條，引發廣大關注，最終巨型金條經民警協助下物歸原主。其後「拾金不昧」的事主身份曝光，原來他是在附近店舖任送貨員的17歲員工，事後更婉拒金條物主1000元紅包的報酬。



拾到金條的市民是水貝寶樹行商行的店員小謝，今年17歲。（深視新聞）

金條上標示重達2267.83克。（深圳大件事）

綜合《南方都市報》、深視新聞等內媒報道指，拾到金條的市民是水貝寶樹行商行的店員小謝，他今年剛剛17歲，來自廣東潮汕地區，在這家店裡負責送貨的工作。

9月13日下午五點左右，小謝當時給客戶送貨回來時，他發現地上有一根金條。小謝說：「當時看到了就把它撿起來，交給正在執勤的鐵騎（交警），也沒有想過其他，就想著丟失的人應該挺著急的。」

小謝又說：「自己也是第一次撿到那麼大一根黃金，能夠幫助到失主也感覺很自豪。」

有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤。（影片截圖）

寶樹行的店長稱，今年是小謝剛剛出來工作的第一年，平時在店裡做事很踏實認真，客戶也經常反饋送貨很及時，「這件事對他應該也會很有意義，接下來公司也考慮對他給予一定獎勵」。

報道又指，為了表示感謝，金條的主人給予了小謝1000元紅包，但遭到小謝婉拒。他說：「能夠幫到對方很高興，也是這種緣分。」

小謝將金條交給深圳交警候國棟，候國棟事後接受採訪。（影片截圖）

據早前報道，大概在小謝將金條交給一名交警幾分鐘之後，一名男子來到現場，自稱是金條失主，恰好此時派出所的民警也到了現場。民警通過核實失主的身份信息、購買信息以及調取監控確認金條丟失的過程，最終確認金條就是這名男子在出行的過程中不慎丟失的。

民警查看了男子的票據，最後也稱了重量，確實是他單據上的2267.83克，最後把金條物歸原主。

內媒報道指，按照水貝黃金的價格計算，這條金條價值近200萬元人民幣。

深圳水貝是內地最大的黃金珠寶產業集聚地，長期以來有大量遊客在該處買賣黃金。