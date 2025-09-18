湖南學校將公廁改成20人宿舍？　4踎廁半開放　學生直呼氣味難聞

湖南永州一間學校將公廁改造成宿舍，供學生住宿，有學生表示「天熱時屋內氣味難聞」。事件引發熱議後，校方回應稱，網傳宿舍並非由公廁改造，而是老舊宿舍樓的宿舍，但確實存在屋內廁所半敞開的情況。當地教育局亦稱，「學生宿舍內廁所半敞開絕不允許，屬於違規，將責令整改。」



有學生表示，學校將公廁改造成宿舍。（縱覽新聞）

據《縱覽新聞》報道，有網民稱自己是永州市工業貿易中等專業學校（下稱「永州工貿學校」）的學生，居住的宿舍是學校飯堂下面的地下室，「還是一個公共廁所改造而成的，天熱的時候氣味難聞。」

其發布的影片顯示，一扇綠色掉漆的木門被打開後，屋內看起來是一間宿舍，有男生正在整理物品，兩側放置了多個碌架床，合共有20多張床位。屋內光線昏暗，水泥地面又潮又髒。而宿舍最裏面的位置是四個半開放的踎廁，每個廁位都骯髒不堪。

對此，永州工貿學校工作人員表示，影片中的宿舍確實是該校城北校區的宿舍，因今年招收新生達到2000多名，住宿十分緊張，所以老舊宿舍樓內的宿舍也安排了學生居住，有的宿舍住進了10多名學生，有的宿舍住進的學生甚至達到了24人。

不過，工作人員否認「將廁所改造成學生宿舍」的說法，但承認宿舍存在半開放廁所的問題。工作人員還否認「宿舍是學校飯堂下面的地下室」，光線昏暗是因為建築較矮以及比較老舊。

校方表示，宿舍是老舊宿舍樓中的宿舍，並非廁所改造。（影片截圖）

宿舍內環境惡劣。（影片截圖）

工作人員稱，學校領導已經關注到相關情況，正在開會商討如何解決學生反映的住宿環境問題。

此外，永州市教育局稱，「學生宿舍內存在半開放的廁所是絕對不允許的，屬於違規，將立即責成道縣教育局督促該校整改。」

公開資料顯示，永州工貿學校是一間湖南省人民政府批准興辦的普通中等專業學校，是國家級重點中等職業學校、國家中等職業教育改革發展示範學校、湖南省卓越中等職業學校。學校創辦於1983年，其前身是道縣中等職業學校，校園佔地面積810畝，校舍建築面積16.13萬平方米。