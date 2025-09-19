少年坐巴士瞓過龍被誤鎖車內　為脫困跳窗致骨折　法院咁判

據《人民法院報》周四（18日）報道，15歲少年小唐因睡過站被鎖在巴士內，試圖從車窗跳出逃脫，導致右腳踝粉碎性骨折。此事件引發糾紛，小唐將巴士公司及其保險公司告上法庭。安徽省宣城市宣州區人民法院近日判決，巴士公司因未盡安全檢查義務承擔70%責任，賠償小唐2500餘元（人民幣．下同），保險公司賠償2.29萬餘元。法官提醒，巴士司機需嚴格履職，乘客也應謹慎應對緊急情況。



事發於2024年5月3日，小唐從安徽省某鎮乘坐巴士前往市區，因旅途較長在車上睡著。上午11時，巴士抵達終點站，司機未巡視車廂便將車輛停至充電樁區域，鎖閉車門後離開。小唐醒來時發現車內空無一人，車門緊鎖，試圖開門無果，且未找到車內應急呼叫裝置。無奈之下，他從未關閉的車窗跳出，導致右腳踝粉碎性骨折，醫療費高達1.6萬餘元。

事後，小唐父母多次與巴士公司協商賠償未果。公司稱司機已按規範操作，通過語音播報和停靠提示乘客下車，小唐未及時下車並選擇跳窗，應承擔主要責任。協商無果，小唐訴至法院，要求巴士公司及其保險公司賠償損失。

案件在宣城市宣州區人民法院審判。（網上圖片）

法院審理認為，巴士公司作為承運人，負有確保乘客安全的義務，包括終點站檢查車廂確認乘客全部下車。司機未履行檢查職責，鎖車離開導致未成年乘客被困，違反安全保障義務。雖然車內設有乘客門應急控制器，但無證據顯示巴士公司告知其位置或使用方法，特別對未成年乘客，難以要求其熟知操作。因此，公交公司應承擔70%責任。

法院同時指出，15歲的小唐具備基本風險認知能力，事發時為中午，車窗可打開，他可通過呼救或尋找應急裝置脫困，跳窗屬不合理行為，應承擔30%責任。最終，法院判決巴士公司賠償2500餘元，保險公司賠償2.29萬餘元，駁回小唐其他訴求。

法官表示，巴士作為公共交通工具，承載乘客安全出行的重要責任。本案中，司機安全意識不足，未檢查車廂導致事故，公交公司應引以為戒，嚴格執行操作規程，特別關注未成年乘客安全。同時，乘客遇緊急情況應保持冷靜，優先使用車內應急裝置或呼救，避免採取跳窗等危險行為，以免加劇傷害。