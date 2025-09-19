女教師3人微信群八卦同事賣淫遭拘留　狀告公安局求撤銷處罰

浙江杭州一名女教師因在三人微信群中傳播涉及同事的不實訊息，被台州天台縣警方以誹謗為由處以行政拘留2日。該女教師不服處分，已將天台縣公安局告上法庭，要求撤銷《行政處罰決定書》、補償居留期間經濟損失，並賠禮道歉。該案件將於9月24日上午在台州市天台縣人民法院開庭。



內媒《澎湃新聞》報道，當事人林姓女教師（化姓）向媒體出示的《行政處罰決定書》顯示，去年11月26日，她在未經核實資訊真實性的情況下，將關於某位教師賣淫的不實信息發布在微信群「果凍局長群」，並轉發給趙某某。11月28日，她又在另一個微信群「仙女下凡」中傳播同樣的不實訊息。

案發後，林女士主動前往公安機關投案。天台縣警方調查後認為，她的行為已構成誹謗，並對當事教師的正常工作、生活、身心健康與名譽造成較大影響，屬於情節較重。經查證後，警方作出行政拘留2日的處罰決定。

林女士對此表示不服，並向法院提起行政訴訟，要求撤銷該《行政處罰決定書》，同時依國家規定標準賠償其被拘留期間的經濟損失，並向其道歉。林女士強調，「仙女下凡」微信群和「果凍局長群」分別是她與兩名閨蜜的小群組以及與父母的家庭群，「沒有主觀故意，更沒有傳播謠言的客觀行為」。

天台中學主要負責人受訪時表示，被牽涉的教師是在同事陪同下第一時間前往派出所報案。該校負責人說，此事發生後，該教師的情緒也受到了很大影響，學校也盡可能地對其提供幫助，該年輕老師入職不久，平時表現不錯，也是班主任，目前教學工作未受影響，正常開展中。

截至目前，內媒經向天台縣相關部門查詢獲悉，案件已進入司法程序，一切將以法院的判決結果為準。