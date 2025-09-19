懷疑非親生　父將11歲子關家中半年餓死　終獲無期徒刑

內地一名11歲男童被父親懷疑「並非親生」，長期被關在家中，最終因營養不良致重度肝脂肪變性，引發多器官功能衰竭而慘死。最高人民檢察院周四（9月18日）披露案情，並指男童父親於2024年7月13日，因犯故意殺人罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。



小李2012年5月出生，不到4歲時父母離婚，其後便隨祖父生活。自2020年起，小李與父親李某甲單獨生活。2022年10月開始，李某甲便阻止小李上學和外出，並拒絕他人與小李見面。

2023年4月26日，小李被發現死於家中，警方以涉嫌過失致人死亡罪對李某甲立案偵查。李某甲否認犯罪，其辯護人提出小李可能存在自身疾病或潛在性疾病，其死亡結果不能完全歸責於李某甲。

檢察技術部門鑒定認定，小李死因為飲食不規律、長期營養不良引起重度肝脂肪變性伴點狀壞死，導致肝功能障礙、衰竭和急性壞疽性膽囊炎而死亡，其體表損傷新舊程度不一，且膽囊無病變。

11歲男童被父親懷疑非親生，被關家中半年慘死。（示意圖片/視覺中國）

偵查過程中，偵查人員獲得數段於案發前一天傍晚小李的祖父到李某甲家探望的CCTV，檢察技術人員經處理復原了大部分對話內容。證實李某甲因懷疑小李非其親生，拒絕小李祖父探望，稱「小李已兩月未進食、無法行走，就要餓死小李」。而當小李祖父提出接走小李時，李某甲稱要「一拳打死小李」。

該證據還原了李某甲阻止施救行為並希望或放任被害人死亡的主觀故意。

檢察機關通過多種技術手段輔助認定李某甲作為小李的監護人，明知其生命垂危拒不救助且阻止他人施救，導致小李死亡，構成故意殺人罪，依法向法院提起公訴。2024年7月13日，被告人李某甲因犯故意殺人罪，被法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。