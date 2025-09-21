大連野生梅花鹿攻擊遊客　兩人遭撞傷送院　市民提醒因一事應遠離

遼寧大連有梅花鹿連續兩天攻擊遊客，有人需送院治療。有傷者稱，事發前自己並無招惹梅花鹿，「是牠突然衝過來的！」。

大連森林動物園工作人員表示，遊客所說的梅花鹿屬野生，景區無管理權限，並提醒當遊客遇到野生的梅花鹿時，不要近距離接觸，注意安全。



《極目新聞》報道，9月17日，一名男遊客被梅花鹿攻擊後送院；9月18日，一名女遊客被鹿撞倒後，頭部受傷需要縫針。

目擊者李先生講述，事發時該名男遊客與一名女性同行，被鹿頂傷後躺在路邊坡下，周圍有大量遊客圍觀。李先生遊玩一小時後返回，發現該男子仍倒地不起，有景區工作人員在旁維持秩序，防止道路堵塞。隨後，受傷男遊客被救護車送走。

男遊客被梅花鹿撞倒在地。（極目新聞）

受傷的男遊客由救護車送院。（極目新聞）

9月21日，受傷女遊客憶述，事發當天，她正在大連森林動物園南二門前往蓮花山觀景台的路上，她在一隻梅花鹿身旁經過時，起初牠是平臥地面，未料梅花鹿突然起身衝前撞她。

該女遊客稱，她被撞倒後，頭上磕了一個很深的傷口，縫了幾針，左腳也有挫傷，「也不知道是不是因為我穿的是紅衣服，因為這個是野生動物，沒辦法找動物園賠償」。她表示，事發後她撥打120，可能是上山的路有點堵，救護車大約20分鐘後才到。

女遊客被梅花鹿撞倒，頭部受傷需縫針。（極目新聞）

當地市民曾提醒，9月份是公鹿的發情季節，若遊客看到有角的公鹿一定要保持距離，不要合影和喂食，且公梅花鹿有很強攻擊性。

大連森林動物園工作人員表示，動物園的梅花鹿都是圈養，遊客所說的梅花鹿屬於野生，非景區飼養，景區無管理權限，並提醒當遊客遇到野生的梅花鹿，最好不要近距離接觸，注意自身安全。