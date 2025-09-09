西藏垃圾場現30隻熊覓食　曾傳多宗襲人事件　目擊者稱激動又害怕

近日，西藏一處垃圾場有30多隻藏馬熊出沒覓食。目擊者表示，自己在一旁觀看了半個小時，「又激動又害怕」。



西藏一處垃圾場有30多隻藏馬熊出沒覓食。（新京報）

網傳畫面顯示，約30多隻藏馬熊在垃圾場翻找食物，當中還包含幾隻幼崽。拍攝者說，畫面是上周五（9月5日），在西藏昌都市邊壩縣的一個垃圾場拍到的，自己看到後激動又害怕，「當時坐在車上緊握著方向盤隨時準備撤退」，而熊覓食超過半個小時，一直未離開。

對此，昌都市林業和草原局工作人員回應稱，當地的藏馬熊確實比較多，但是具體情況要縣級相關部門進行確認。邊壩縣自然資源和林業草原局工作人員最初兩度否認事件，後續稱「垃圾站遠離居民區、夜間有專人管理，並計劃修復警示牌。」

資料顯示，藏馬熊學名西藏棕熊，體長約1.8到2.1米，肩寬約1米，體重最多接近400千克，是世界上最稀少的棕熊之一，是國家二級重點保護動物。

藏馬熊。（微博圖片）

藏馬熊偽裝人類招手或敲門誘騙獵物。（網上圖片）

藏馬熊一般獨居，有冬眠的習性，從10月底或11月初開始，一直到翌年3-4月，為了積累用於冬眠期間所需的大約50千克脂肪，秋天必須吃掉400-600千克的漿果和其他食物。

曾有報道指出，藏馬熊掌擊力達1噸，衝刺速度可達每小時60公里，可擊碎車窗。其更常偽裝人類招手或敲門誘騙獵物，近五年西藏網傳至少6宗藏馬熊襲人事件，當中包括致死案例。

網民點睇：

「遇到藏馬熊趕緊跑。」

「應該設定保護區隔離人熊。」

「這好像就是那個吃人的熊吧。」

「密密麻麻這麽多，遠看像老鼠。」

「能在一邊看半小時也是神人，是我早跑了。」

「不用害怕，動物輕易不攻擊人類，要麽是太餓了或者侵犯其領地它們才會。」

「這種規模我只見過老鼠，沒想到西藏的熊也會是這種規模…」

