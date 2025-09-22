吉隆坡飛深圳乘客登機突呼吸困難　AirAsia：急救30分鐘不幸離世

據內媒報道，昨日（21日）有網民稱，亞洲航空（AirAsia）從吉隆坡飛往深圳的AK122航班上，有旅客在起飛前突發疾病身亡。9月22日，亞洲航空有關負責人回應稱，涉事乘客在登機期間出現呼吸困難，在接受醫療救助約30分鐘後不幸離世，航班因此延誤，所有受影響旅客均獲得了餐食補給與地面協助，返程航班已安全抵達吉隆坡國際機場。



9月21日，有網民表示，當日亞洲航空AK122吉隆坡飛深圳航班，在起飛前有旅客突發疾病身亡。現場影片顯示，有人對該乘客進行心臟按壓急救。

9月22日，亞洲航空有關負責人回應稱，9月21日，從馬來西亞吉隆坡飛往中國深圳的AK122航班，因一名乘客在登機期間出現呼吸困難需要醫療護理而延誤。

AK122航班資料顯示，該航班延誤至第二日凌晨抵達深圳。

航司表示，機組人員提供了初步救助後，機場醫療團隊也到場對乘客進行救治。儘管醫護人員全力搶救，但該乘客在接受醫療救助約30分鐘後不幸離世。亞航向該乘客的家人及親友致以最深切的哀悼。

同時，亞航方面表示，受此突發事件影響，該航班於9月21日20時9分飛往深圳，返程航班AK123因此調整時刻。所有受影響旅客均獲得了餐食補給與地面協助。返程航班已於9月22日淩晨1時28分從深圳寶安國際機場起飛，並於淩晨4時50分安全抵達吉隆坡國際機場第二航站樓。