廣州中醫大一附院醫生遇襲留醫ICU　行兇者被捕

廣州中醫藥大學第一附屬醫院骨傷中心主任王海彬教授，9月22日出診時疑遭患者襲擊，目前留醫ICU。

在醫院骨科住院部、急診中心等區域，不時有安保力量在巡邏。醫院急診科一名工作人員介紹，行兇者已被捕。



《紅星新聞》報道，王海彬醫生團隊內的知情人士透露，目前得到的消息是王醫生還在搶救。他介紹，王醫生是9月22日上午出診，有兩名學生跟診，網傳跟隨他出診的兩名學生也被砍傷是謠言，跟診的兩名學生並未受傷。在談及王醫生被傷一事，他表示「我覺得這種事情不應該發生在王醫生身上」。

廣州中醫藥大學第一附屬醫院。（紅星新聞）

事發當日跟隨王海彬出診的一名學生介紹，他和另一個同學都沒有受傷，「王老師是一個特別好的人，科研臨床教學三手抓，對待病人也特別有耐心，手術技術高超，我們都很愛戴他，患者們的口碑也非常好。希望大家多一些包容和理解，祝王老師早日康復」。

對於王海彬遇襲原因及過程，前述兩人均表示不便多說，後續等醫院調查通報。9月22日晚上11時許，該院骨科科室的一名醫生稱，目前王海彬已經做完手術，已送到ICU病房。

廣州中醫藥大學第一附屬醫院骨科門診部。（紅星新聞）

醫院官網顯示，王海彬為該院骨科主任中醫師，至今有2000台以上關節置換的手術經驗。（紅星新聞）

醫院公示欄介紹，王海彬醫生為該院人工關節與髖關節專科的科室負責人，逢周一上午、周四上午和周日下午坐診。有患者前來咨詢後續出診時間，醫護人員表示將延後或取消。

醫院官網顯示，1971年4月出生的王海彬為該院骨科主任中醫師，現兼任廣州中醫藥大學全國重點學科骨科實驗室主任、中醫骨傷科學學術方向帶頭人，國家自然科學基金課題評審專家，多本中文核心及SCI雜誌審稿專家。至今有2000台以上關節置換的手術經驗。