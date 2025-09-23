重慶男上山撿菌遭黑熊襲擊：被一巴掌打下山坡，差點沒救

內媒《紅星新聞》報道，9月20日，重慶市城口縣一男子上山撿菌時碰到黑熊，黑熊突然發動襲擊，咬了他小腿一下，然後一巴掌把他打下山坡，幸而被村民搜救送醫，沒有生命危險。



村民用擔架將其抬下山送醫治療。（紅星新聞）

重慶城口縣高楠鎮嶺楠村村幹部表示，9月20日下午接到消息，當地村民李某打電話稱自己在山上撿菌時被黑熊襲擊，無法動彈。村委組織20餘名村民前往救援，一群人歷經五六個小時，終於找到了李某，用擔架將其抬下山送醫治療。

李某躺在病床上。（紅星新聞）

9月22日，李某躺在病床上憶述，襲擊他的熊有一兩百斤，當時他正在下山途中，剛好與黑熊碰了個正面，黑熊突然發動襲擊，咬了他小腿一下，隨後一巴掌把他打下山坡。李某的雨靴也掉了一隻，黑熊咬着鞋子就跑了。李某又指，因為有雨靴的保護，小腿受傷並不嚴重。

李某表示，山坡下就是有20多米深的山崖，他正好被山坡上的樹枝攔住暈了過去，如果是掉到崖底，可能就沒救了。他醒來後找到手機，才打通家裏的電話求救。

李某小腿傷勢。（紅星新聞）

據介紹，李某被送往城口縣人民醫院治療，頭部和腿部受傷，身上還有多處骨折。目前，李某意識清醒，說話正常，沒有生命危險。