卡塔爾航空由重慶飛多哈航班疑撞鳥至延誤　旅客：高速起飛時急煞

9月23日，多位旅客發文稱，當天淩晨卡塔爾航空由重慶飛往多哈的QR881航班在起飛滑行時突然急煞，疑似撞鳥導致航班延誤。



根據航班信息，QR881航班原定9月23日淩晨1時30分從重慶江北國際機場起飛。一名旅客發文稱，卡航已經滑行的飛機突然急煞，等了四個小時還是被安排下飛機了。不久後這名旅客又在評論區回覆稱，是起飛滑行撞鳥了。

另有數名旅客也在社交平台發文稱，QR881航班在起飛加速滑行過程中中斷起飛，延誤數小時，「據說撞鳥了」。

網民發布貼文稱卡塔爾航空由重慶飛往多哈的航班突然急煞，疑似撞鳥。

9月23日，江北國際機場客服人員回應表示，他們只能看到該航班發生延誤，延誤到23日晚上8時起飛，但不清楚導致延誤的原因，系統顯示異常的原因是航空公司方面。

卡塔爾航空公司客服人員則解釋，QR881航班原定淩晨出發，延誤後目前預計晚上8時起飛。至於是否為撞鳥後延誤，該客服稱，沒有接到具體延誤原因，「但一般來說是機械故障，航司會把乘客安全作為第一要素進行考慮，測試沒有問題飛機才能起飛」。