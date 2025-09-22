樺加沙暴風圈觸南台恆春半島　9縣市臨停班課、港台航班已受影響

強烈颱風「樺加沙」逐步逼近台灣，台灣氣象署表示，颱風中心目前位於鵝鑾鼻東南方海面，正向西轉西北西移動，未來強度仍有增強且暴風圈有擴大趨勢，對台東、屏東、恆春半島及高雄構成威脅。樺加沙颱風結構完整、暴風圈範圍廣，今日上午11時30分最新觀測資料顯示，樺加沙暴風圈已經接觸南台灣恆春半島，預計中心將於22日晚間抵達台灣南端海面，23日清晨至上午進入西南海域，22日下午至23日上午最接近台灣。



台灣氣象署提醒，自今（22）日下午起，花蓮、台東、宜蘭山區、屏東山區、恆春半島及蘭嶼、綠島將有局部大雨或豪雨機率，大台北、宜蘭、屏東及中南部各山區也可能出現局部大雨。

根據台灣氣象署22日上午10時最新預測顯示，23日中午前，桃園、新竹、苗栗沿海，台東沿海、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣及金門縣風力可達停班停課標準；花蓮、台東山區雨量亦可能達到標準。但是否宣布停班停課，仍由各縣市政府依規自行決定。

樺加沙颱風路徑預測。（台灣氣象署提供）

台媒《中央社》報道指出，台灣氣象署已發布海上及陸上颱風警報，陸上警戒區涵蓋台東、恆春半島、屏東及高雄。22日上午8時觀測，颱風中心位置在北緯19.3度、東經123.1度，距鵝鑾鼻東南方約370公里，以時速20公里移動，近中心最大風速每秒58公尺，七級風暴風半徑320公里、十級風暴風半徑150公里。

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會表示，「樺加沙未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大趨勢，且結構完整；今明兩天是影響最顯著時間點，預估中午前暴風圈就會接觸恆春半島」。她指出，花東及南部降雨將逐漸增多，並出現短延時強降雨；西半部雖降雨較少，但局部地區可能有攝氏36度以上高溫。

同時，受到颱風及外圍環流影響，雲林以北、高雄、東半部及澎金馬平均風力可達6級，陣風8級，綠島、蘭嶼及屏東部分地區甚至可能出現平均風9級以上或陣風11級。台東已出現6公尺浪高，北部海面浪高達5公尺，東南部及巴士海峽恐有6公尺以上巨浪，颱風中心浪高可能超過10公尺。

強颱樺加沙路徑潛勢預報。（台灣氣象署）

在交通方面，台媒《TVBS》整理報道指出，颱風導致交通大亂，多家航空公司取消或延後航班。華航22日桃園飛香港航班取消，23日上午桃園出發及抵達航班延誤或取消，24日桃園及高雄往返香港航班也取消。立榮航空松山往返台東、花蓮全日停飛，馬祖、金門及澎湖航線大批航班取消。華信航空22日台北、台中、高雄往返金門、澎湖、馬祖航班自中午後停飛，台東、花蓮航班全天停飛。

台鐵則自22日中午12時起南迴線各級列車停駛，部分班次截短行駛或取消；高鐵則維持全線正常營運，但提醒旅客颱風期間可能因風雨過大而實施速限，建議預留轉乘時間。航運方面，台灣交通部航港局公布，22日共有13航線88航次停航，包括金門往返廈門五通、福州黃岐及琅岐等多條對岸航線全數停航。

此外，公路局也針對東部與南部沿海公路啟動預警性管制，部分路段因風浪或落石風險實施封閉或交通管制。捷運方面，台北、台中及高雄捷運均正常行駛，但已完成防颱整備。

氣象署提醒，22日至23日是樺加沙颱風對台灣影響最劇烈的時期，呼籲民眾嚴加防範，注意颱風動態及各項交通異動資訊。