3×8還是8×3？二年級數學題讓杭州家長吵翻天　數學老師解畫

近日，一道簡單的小學二年級數學題在浙江杭州引發熱烈討論：3個盤子，每盤8個水果，若想算上總共多少個水果，列式應寫為「3×8」還是「8×3」？一名學生寫下「3×8」，卻被老師判錯，家長群組頓時炸開了鍋，不少家長質疑：結果相同，順序真有那麼重要嗎？



除了上述例子，順序的重要性還體現在將加法算式改寫為乘法算式，例如據杭州蕭山一位家長在當地APP上反映，孩子算式寫成「7+7+7=3×7」、「8+8+8+8=4×8」，卻被老師判錯。這些案例都讓輔導作業的家長直呼不明白，「明明結果是一樣的，順序有這麽重要嗎？」、「明明從小自己學的時候，只要結果是對的，就能判對！」，還有家長坦言，明明結果是一樣的，為什麽要這麽複雜？

學生算式次序被老師判錯引起家長熱議。

對此，有數學老師解釋，2025年秋季新教材要求學生嚴格遵循「每份數×份數=總數」的乘法算式結構。例如，3個盤子每盤8個水果，應寫為「8×3」（每份8個，3份），以幫助學生建立「量×份數」的認知，理解倍數關係。

該數學老師續解釋，對於二年級學生，理解「每份數×份數=總數」可能有難度，因此常以「相同加數×個數=總數」來引導。例如，2個3相加寫為「3×2」，3個2相加寫為「2×3」。這種方式旨在讓學生從具體情境中掌握乘法的本質。

拱墅區一所小學的包老師亦表示，過去教材對順序要求較寬鬆，但新教材對乘法順序要求更明確，旨在讓學生深入理解乘法含義，這對後續學習除法也有幫助。她提到，開學以來已多次與家長溝通，特別是二胎家庭，因教材變化感到困惑。另一位小學數學老師也確認，作業中若乘法順序錯誤，將被判錯。

而人民教育出版社在教材反饋平台回應稱，乘法算式的寫法是對乘法定義的約定，在具體情境下其意義唯一，順序不可隨意顛倒。

不過，這一解釋仍讓不少家長摸不著頭腦。90後父親閆先生表示，他小時候學乘法時，只要結果正確，順序並不重要。然而，他的母親、70後李女士回憶，當年學算術時就要求分清「乘數」和「被乘數」，類似除法的「除數」和「被除數」，強調數量或單位在前，份數在後。

網友對此意見不一。有人質疑，若順序如此重要，為何九九乘法表只教一種順序？有二胎家長抱怨，去年教大孩子時「3×8」正確，今年教小孩子卻不行，標準變化讓人無所適從。也有網友建議，在算式後標註單位（如「8個水果×3盤」）能更清晰表達含義。

但部分網友支持新教材做法，認為明確順序有助於孩子理解乘法邏輯。例如，「3隻5兩的梭子蟹」和「5隻3兩的梭子蟹」總重量雖相同，但含義不同，順序反映了實際情境的差異