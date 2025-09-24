電動車行高速半路上突無電　司機蠻力推車2公里涉違法被罰

9月20日深夜，浙江杭州有司機突然在高速公路下車，以蠻力推行車輛將近2公里。原來，其駕駛的新能源汽車在半路上電量不足，因當時距離服務區不遠，於是他便打算將車推到服務區充電。



《橙柿互動》報道，杭州高速交警介紹，事發位於G60杭金衢高速金華方向蕭山服務區入口附近。在深夜時分，事發路段監控拍攝到有司機一手握著車門，一手控制軚盤，推車緩慢前行。高速交警勤務室發現後，立即通知附近警力。

司機一手握著車門，一手控制軚盤，推車緩慢前行。（影片截圖）

據介紹，警方找到司機劉某時，他正在服務區尋找充電樁。劉某表示，自己駕駛的新能源汽車在半路上電量不足，他只好下車推行。當夜，他從上海出發前往金華，出發前曾查看車輛的電量和里程數，覺得可以直接開到金華，未料半路上車輛屏幕顯示電量不足，隨後車輛直接在高速公路停下。

劉某稱，當時距離服務區不遠，於是他抱著僥幸心態想將車輛推到服務區，並指一切都是車輛「虛電」才導致。對於劉某的違法行為，高速交警已予以相應處罰。

警力找到司機劉某時，他正在服務區尋找充電樁。（橙柿互動）

杭州高速交警提醒，高速出行前一定要認真檢查車輛的安全狀況，避免在行車途中出現故障。車輛駛上高速公路前，司機要判斷車況、電量、發生故障或事故，正確做法是將車輛停在應急車道，在車後方放置好三角警示牌，然後人撤離車道並撥打12122報警。