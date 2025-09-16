上海車展站Tesla車頂喊「剎車失靈」　女子維權四年終獲判決支持

2021上海車展期間，女車主張女士現身Tesla（特斯拉）展台，並站在車頂上維權，她身穿寫有「剎車失靈」的T恤，不斷大喊「特斯拉剎車失靈」，3分鐘後被人拉下並抬離現場。周二（16日），歷時四年的維權長跑，張女士終於在一份判決書中獲得支持。北京市大興區人民法院一審判決責令Tesla向其提供事故前半小時的完整行車數據。



北京市大興區人民法院就張女士訴特斯拉汽車銷售服務（北京）有限公司等買賣合同糾紛一案作出判決，認定其作為經營者應保障消費者的知情權，責令其向張女士提供事故前三十分鐘的完整行車數據。

張女士表示，她最初是以產品質量案去起訴的Tesla，但當時數據不完整，Tesla方面一直沒有提供完整數據，所以就先把案由更改成了數據案。在拿到完整數據後，她會再申請司法鑒定，查看數據的真實性和完整性，以數據為依據做剎車的司法鑒定。

2021年3月，張女就曾在河南鄭州手持喇叭坐在Tesla體驗中心鄭州福塔店維權。（網上圖片）

2021年2月21日，張女士的父親駕駛Tesla Model3私家車從旅遊景區回家，車上載有一家三口及張女1歲多的侄女。張父在通過紅綠燈路口時發現踩剎車時車輛沒有減速，隨後私家車發生追尾，最終撞在路邊的水泥防護欄才停下。經醫院診斷，張父有輕微腦震盪，張母則有多處軟組織損傷。

同年4月，張女士因在上海車展站在一架Tesla車頂高喊「剎車失靈」而引發廣泛關注，隨後，上海警方以擾亂公共秩序為由對張女士處以行政拘留五日。2024年4月30日，特斯拉（上海）有限公司與張女士名譽權糾紛一案於上海市青浦區人民法院一審宣判，張女士被判公開發表致歉聲明，並賠償Tesla各項損失合計172275元人民幣。