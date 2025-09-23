電池熱失控可彈出實現車電分離　網批損人利己：把災難彈射給眾人

近日，內地網絡流傳一段關於汽車電池在熱失控時可以彈出的影片，迅速引起爭議，不少人認為此技術極危險，「把活命留給自己，把災難彈射給眾人」、「這種明顯就是損人利己做法！值得推廣嗎？」。



網傳影片顯示，9月19日，一輛車身貼有「中國碰撞維修技術中心」字樣的汽車演示一項技術，該技術能夠在電池熱失控的時候，將電池拋出車身3至6米外，實現車電分離。影片消息稱，「中國碰撞維修技術中心」與均勝電子聯合推出了這項電池彈射技術。

電池彈射技術。（影片截圖）

《第一財經》報道，9月22日，均勝電子回應稱，公司與「中國碰撞維修技術中心」不存在任何形式的合作開發協議。

據公司官網介紹，寧波均勝電子股份有限公司是一家全球領先的智能汽車科技解決方案提供商，主要致力於智能座艙、智能網聯、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統等的研發、製造與服務。

均勝電子總部位處浙江省寧波市，公司業務架構分為智能汽車科技研究院、新能源研究院、汽車電子事業部與汽車安全事業部，並在全球設有19個研發中心和超過50個生產基地，覆蓋亞洲、歐洲和北美等主要汽車市場。

電池彈射技術能夠在電池熱失控時，將電池彈出車外。（影片截圖）

電池彈出車身3至6米外。（影片截圖）

有知情人士稱，「中國碰撞維修技術中心」屬於麥特集團，後者旗下擁有威力獅（welion）、奔騰（BANTAM）、MAXIMA等自主品牌。

相關信息顯示，「中國碰撞維修技術中心」並無工商備案信息。麥特集團官網顯示，該集團成立於1992年，主要做汽車後市場相關業務。

網民睇法：

哪個腦殘想出彈射這種方案，以為路上只有它一輛車嗎

不管是駕駛員出了問題還是車出了問題，這種設計都要別人來買單，自私

死道友不死貧道

電池彈射屬實離譜 隨機抽倒霉鬼

要不把戰鬥機的座椅彈射技術下放，電池起火瞬間把司機和乘客往上彈射

