患兒驗眼後持續頭暈嘔吐被要求做神經科檢查　家長質疑過度診療

有家長反映，其孩子在濟寧醫學院附屬醫院做散瞳驗光後出現頭痛、嘔吐等症狀，更被要求轉診神經科做一系列檢查，質疑醫院「過度診療，耽誤病情」。

醫院回應稱，經過調查，院方選擇的檢查措施基於患兒疾病，不存在醫生亂開檢查的情況，嚴格按照診療規範進行診治，不存在過度醫療。



《南方都市報》報道，有網民在山東濟寧市的問政平台發文稱，9月14日，其孩子因視力問題在濟寧醫學院附屬醫院總院做散瞳驗光後，出現頭痛、眩暈和嘔吐等症狀，醫生沒有叮囑及交代注意事項，上述症狀持續到9月18日也一直沒有好轉跡象。

該網民稱，9月18日，其孩子再次前往醫院就診，當值醫生稱並非散瞳驗光才導致身體不適，「我們孩子嘔吐嚴重脫水了，大夫還讓去兒科神經科看病，做了一系列檢查」。

據其展示的檢測單據，患兒的抽血檢查和超聲檢查，結果顯示一切正常，「讓心急如焚的家長帶著孩子做無用的儀器檢查耽誤孩子病情，孩子一周都沒有去上課了」，並質疑接診醫生「過度診療」。

眼科檢查。示意圖。（視覺中國）

9月19日，涉事醫院在問政平台回覆稱，醫院已安排相關部門調查了解，患兒因「發現左眼視力差」於9月14日下午就診，接診醫師初步診斷為「屈光不正」。

依據《中國兒童睫狀肌麻痹驗光及安全用藥專家共識（2019年）》，睫狀肌麻痹驗光是兒童屈光不正檢查的必要環節；選用0.5%覆方托吡卡胺滴眼液原因為麻痹作用較弱、起效快、不良反應少、恢復快。該操作符合規範，不屬於過度醫療。

對於家長投訴患兒用藥後出現頭暈、惡心、嘔吐症狀，院方稱，目前醫院在用覆方托吡卡胺滴眼液常見不良反應為眼壓升高、視物模糊、畏光等。患兒症狀出現在用藥後離院且持續4天，不能排除其他疾患可能，並建議其兒科就診。

複方托吡卡胺滴眼液。示意圖。（淘寶）

該醫院表示，患兒於9月18日因「頭痛、眩暈、嘔吐」到兒科門診就診，就診前已在眼科門診就診，排除相關眼科疾病，故根據患兒表現及查體情況給予相關檢查及治療。

關於醫生開出顱腦磁共振檢查，院方回應稱，患兒以「頭痛、頭暈、嘔吐」為主訴，進食後即吐，精神差，頂部頭痛，有時累及眼部，外院給予治療仍頭痛、頭暈、嘔吐、精神不好。病程中無腹痛、腹瀉。首先考慮是否存在中樞神經系統疾病可能，需要完善顱腦磁共振檢查排除相關疾病。

此外，該醫院還回應了「血生化、心肌酶譜、血常規、血酮體檢查」稱，4天來患兒嘔吐頻繁、進食少、精神差、尿量少，需要排除有無隱匿感染、心肌損傷、電解質紊亂及代謝相關問題，故給予行血生化、心肌酶譜、血常規、血酮體等檢查進行評估。

濟寧醫學院附屬醫院。（微信公眾號@濟醫附院健康之家工作站）

至於小兒闌尾腹膜後彩超檢查，院方解釋稱，患兒進行上述檢查後未見明顯異常，病情不見好轉，雖無腹痛表現，仍需要排除有無腸道及腹部相關疾病可能，故行小兒闌尾腹膜後彩超檢查明確有無腹部包塊、腸道擴張等相關疾病。

涉事醫院表示，初步檢查該患兒血酮體輕度升高，考慮系與進食少相關，醫院給予補液、止吐等對症治療，因病程長，仍需要密切觀察患兒治療後恢復情況。「經過調查，選擇的檢查措施基於患兒疾病，不存在醫生亂開檢查的情況，嚴格按照診療規範進行診治，不存在過度醫療。」