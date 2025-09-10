浙江警收挑戰書「限48小時內破案」　10歲女童離家2小時後被尋獲

浙江寧波市10歲的小胡，平日愛看刑偵題材的書籍，夢想更是當一名法醫。然而，她近日卻離家出走，日記中更留下挑戰書，向警方設下「48小時破案時限」。



據寧波公安介紹，9月6日傍晚，寧海縣公安局西店派出所接報，家長王女士從工廠下班回到宿舍後，發現女兒小胡不見蹤影。值班民警王國梁一邊安撫王女士，一邊觀察房間內的物件，突然一本攤開的日記本進入民警的視線。

在日記的字裏行間中，小胡透露自己對刑偵破案的癡迷，甚至還精心設計了「48小時破案時限」的挑戰書，「警察哥哥/姐姐們，你們可能不知道我為什麽要離家出走.....我想看看你們能不能找到我！」。

小胡在日記中表示自己夢想是當一名法醫。（寧波公安）

小胡向警察設下「48小時破案時限」。（寧波公安）

王國梁立即上報派出所綜合指揮室。為了盡快找到小胡，警方果斷出動無人機對周邊區域搜尋。在王女士報警2小時後，無人機操作員發現熱成像顯示在距離廠區幾百米的位置，有一個微弱的熱源信號。

當地面警力合圍靠近時，民警們聽到明顯的哭泣聲，當王國梁輕聲呼喚小胡的名字時，一個小身影踉蹌跑出，撲入民警懷內放聲大哭，「叔叔我錯了，這裏好黑，我好害怕」。

警方出動無人機搜索。（寧波公安）

王國梁安撫好小胡後，也教導她警察辦案是為了保護大家安全，而不是用來玩遊戲，並稱讚她非常聰明，希望她好好讀書，將來成為一名優秀的警察。小胡最終向母親和民警承認錯誤，並表示會好好學習。

小胡與警方的「智鬥」最終以有驚無險收場，但警方提醒，公安機關的每一宗警情處置都關係到公共安全資源的合理使用，切勿因一時好奇報假警或模仿危險行為。青少年好奇心強、模仿力強，家長們也要正確引導子女的興趣愛好，加強安全意識教育，鼓勵青少年樹立正確的法治觀念和職業理想。